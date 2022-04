Un programme soutien en santé pour aider les familles autochtones de Wood Buffalo

Un nouveau programme de soins de santé visant à aider les familles autochtones à accéder à un soutien adapté à leur culture se déploie, à Wood Buffalo. Aunties Within Reach a été créé en partenariat avec l’Université de l’Alberta et le Ihkapaskwa Indigenous Wellness Collective, un collectif qui a pour but d’améliorer le bien-être des autochtones.