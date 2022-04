Québec lance une offre historique en faveur de l’énergie éolienne et renouvelable

Le premier ministre, François Legault en a fait l'annonce alors qu'il était de passage à Gaspé mercredi, en compagnie du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien.

Un premier bloc de 1000 mégawatts sera réservé à la filière éolienne et un deuxième bloc de 1300 mégawatts sera consacré aux énergies renouvelables.

Avec cette portion pour les énergies renouvelables, le gouvernement provincial dit souhaiter amorcer la transition énergétique. L'électrification accrue et les besoins en énergie sont de plus en plus importants, que ce soit pour les batteries, les serres agricoles ou encore l’hydrogène vert.