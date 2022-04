« Ce qui se passe présentement au sud du Manitoba est difficile à décrire. Les gens là-bas savent qu’il y a un immense torrent d’eau parti du centre des États-Unis qui a gonflé la rivière Rouge et qui s’en vient inonder leurs biens, inonder leurs terres, leurs maisons. »

Le Manitoba — et particulièrement la zone que traverse la rivière Rouge — est propice aux inondations.

En 1950, les eaux avaient englouti le sud-est du Manitoba et la ville de Winnipeg.

À l’époque, 100 000 personnes avaient dû être évacuées, ce qui constitue le plus important exode de l’histoire du Canada.

La catastrophe s’est répétée dans une moindre mesure en 1979.

Le 22 avril 1997, le gouvernement provincial du Manitoba doit décréter l’état d’urgence dans le sud de son territoire, car les flots ne cessent de monter.

Le jour suivant, le journaliste Marc Godbout présente au Téléjournal un reportage sur la situation.

Dans les villages près de la frontière canado-américaine, des milliers de personnes ont déjà reçu l’ordre d’évacuer leurs résidences.

On accueille les sinistrés à Winnipeg où on tente de les réconforter.

Marc Godbout souligne que le pire est encore à venir.

Le niveau maximal des eaux devrait être atteint les 27 et 28 avril. Les dégâts vont donc s’amplifier.

Comment expliquer l’ampleur de l’inondation de 1997?

Tout d’abord, l’hiver qui a précédé le printemps de 1997 a connu de très importantes précipitations de neige tant dans le centre des États-Unis qu’au Manitoba.

La neige qui fond dans les états américains limitrophes du Manitoba — le Dakota du Nord et du Sud ainsi que le Minnesota — fait sortir de son lit la rivière Rouge et provoque des débordements catastrophiques.

Or, la vallée de la rivière Rouge est en fait une plaine lacustre qui constitue un des endroits les plus plats de la Terre.

Sur ce type de terrain, les eaux s’étendent vers le nord et se dirigent lentement vers le sud du Manitoba et vers Winnipeg.

Ce que les Manitobains ont surnommé la mer rouge couvrira bientôt 1950 kilomètres carrés.

Le 1er mai 1997, l’animateur du Téléjournal, Bernard Derome, se trouve à Winnipeg en face du quartier de Saint-Boniface. Il nous explique la situation à laquelle est confronté le Manitoba.

L’animateur parcourt aussi, accompagné d’un membre du personnel de la ville de Winnipeg, certains des lieux inondés.

Bernard Derome navigue notamment sur la rue Sainte-Marie, une importante artère qui va du centre-ville jusqu’au quartier de Saint-Vital, complètement engloutie sous deux à trois mètres d’eau.

Il doit même à un moment se pencher pour éviter de toucher des câbles qui, normalement, se trouveraient bien au-dessus de sa tête.

On compte sur la dernière ligne de défense, le boulevard périphérique qu’on a sécurisé, pour éviter que l’eau inonde la capitale.

Mais la situation est loin d’être rassurante.

Le fonctionnaire de la ville de Winnipeg explique en effet que les autorités ne sont pas certaines que les digues qui protègent certains quartiers, dont celui de Saint-Norbert, vont résister.

« Ils sont fantastiques. Il y a des gens qui viennent de partout. Ils sont de tous âges, ils sont de tous groupes, ça n’a pas d’importance. […] Il y en a même, on me dit, qui apparemment sont de passage dans la ville pendant quelques jours et ils prennent quelques heures pour venir ici… »