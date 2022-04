Accident au Monaco de Trois-Rivières : des coureurs témoignent

Le 1er août 2014, le pilote automobile avait été éjecté de son véhicule après en avoir perdu la maîtrise lors d’un virage.

Il avait subi un grave traumatisme crânien et ne serait plus en mesure de gagner sa vie en raison de l’accident.

Ayrton Climo et sa famille accusent le Monaco, le Grand Prix de Trois-Rivières, le Championnat de karting de l’est du Canada et ASN Canada de négligence dans l’aménagement de la piste et leur réclament une somme de 26,3 millions de dollars en dommages.

Des balles de foin et non des glissières

Nick Landi qui était à environ 1,5 mètres (5 pieds) derrière le coureur sur la piste lors de l’accident a été le premier à la barre par visioconférence.

La perte de contrôle est survenue à la sortie du cinquième virage, a-t-il affirmé. Ayrton Climo aurait roulé sur une réparation de béton située sur la chaussée, ce qui était la trajectoire la plus rapide, selon le témoin.

Le coureur a expliqué avoir ensuite vu la partie arrière droite du kart de Ayrton Climo percuter une balle de foin qui se trouvait le long de la piste, après quoi le pilote a été éjecté de son véhicule.

Nick Landi affirme avoir heurté le bolide vide, puis avoir vu un ou deux autres karts passer sur Ayrton Climo qui était étendu en plein milieu de la piste.

La courbe qui serait en cause dans l'accident du pilote de course Ayrton Climo, selon le plaignant. Photo : Radio-Canada

Selon le témoin, le pilote automobile était à un endroit où les autres coureurs ne pouvaient pas le voir en raison de la configuration de la piste.

Nick Landi a raconté avoir enjambé le muret pour alerter les ambulanciers.

Selon ses dires, c’était la première fois qu’il voyait des balles de foin en bordure d’un parcours lors d’une course. Normalement, c’est plutôt des glissières de plastique qui recouvrent les murets de béton.

Il précise qu’en huit ans de courses, il lui est arrivé de percuter une glissière de plastique, mais qu’il n’a jamais été éjecté de son véhicule et que normalement les glissières absorbent le choc.

Une pétition pour annuler la course

Le deuxième coureur à être appelé à témoigner mercredi matin était Zachary Scalzo. Ce dernier a expliqué ne pas avoir vu l’accident.

Il s’était toutefois désisté de la course parce qu’il jugeait que la piste n’était pas sécuritaire. Zachary Scalzo avait même initié une pétition pour exiger que la course soit annulée.

Mercredi, le témoin a précisé que la configuration de la piste ne laissait pas suffisamment d’espace pour encaisser les erreurs de pilotage.

Le troisième témoin, Zac Claman-Demelo, aussi pilote au Monaco, a quant à lui affirmé avoir eu un certain inconfort avec la configuration du cinquième virage lors de la course.

La réparation de béton sur la chaussée aurait déstabilisé sa conduite, selon lui. Il estime que la piste laissait également très peu de marge de manœuvre en cas d’erreurs.

Avec les informations d’Amélie Desmarais