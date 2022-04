10 nouveaux décès liés à la COVID-19 depuis lundi à T.-N.-L.

Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé 10 nouveaux décès liés à la COVID-19, entre lundi et mercredi. C’est la plus forte augmentation signalée en une seule mise à jour depuis le début de la pandémie dans la province.

La Santé publique annonce que 31 personnes sont hospitalisées, dont sept aux soins intensifs.

La province compte maintenant 152 décès depuis deux ans, dont 42 uniquement en avril.

Sur les 10 décès survenus depuis la dernière mise à jour, six personnes étaient âgées de 80 ans et plus, deux étaient des septuagénaires et deux dans la soixantaine.

Selon les données du ministère provincial de la Santé, 448 personnes ont été hospitalisées en raison du virus depuis le début de la pandémie dans la province.

Le variant Omicron responsable

Le variant Omicron en est le principal responsable. Depuis décembre, 350 personnes ont dû être hospitalisées en raison de sa contamination.

Les données démontrent que les personnes âgées de 80 ans et plus sont les plus touchées, avec 27 % de toutes les hospitalisations.

Terre-Neuve-et-Labrador rapporte 368 nouveaux cas depuis lundi - 189 mardi et 179 mercredi. Cependant, ces statistiques ne reflètent pas la réalité de la propagation de la COVID-19, car le ministère de la Santé a restreint les tests et ne publie plus les données des tests terminés.