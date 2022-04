Ottawa finance la suite des recherches sur le site de l’ancien pensionnat de Shubenacadie

L’argent va servir à appuyer la recherche, la collecte de connaissances, la commémoration, la mémorisation et le travail sur le terrain entrepris par la communauté, explique le gouvernement fédéral.

La communauté a déjà entrepris de rassembler les connaissances de ses aînés à ce sujet. Elle a aussi entrepris d’autres travaux de recherche dans la région.

Fillettes mi’kmaw au pensionnat autochtone de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, en 1929. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Ce projet comprendra aussi des événements commémoratifs tels que l’installation d’une plaque dans le but de rendre hommage aux enfants disparus qui ont fréquenté le pensionnat.

Le chef de Sipekne’katik, Mike Sack, cité dans un communiqué, explique que la communauté ressent toujours les effets dévastateurs du système de pensionnat et qu’elle vit une période de réconciliation. Il ajoute que la communauté travaille sur plusieurs plans pour guérir les blessures intergénérationnelles ainsi que les cicatrices qui marquent les survivants du pensionnat.

Mike Sack chef de la Première Nation de Sipekne'katik (archives) Photo : Radio-Canada

Exploité tout d’abord par l'archidiocèse d'Halifax de l'Église catholique romaine, puis par d'autres religieux, le pensionnat pour enfants autochtones à Shubenacadie a existé de 1929 à 1967. Il s'agissait du seul pensionnat du genre dans les Maritimes. Des enfants des trois provinces maritimes et du Québec y ont été emmenés.

Le but de ce système était de détruire les cultures et les identités autochtones et supprimer leur histoire, explique Parcs Canada. La Commission de vérité et réconciliation a décrit cette politique en 2015 comme étant un génocide culturel.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation estime que 16 enfants sont décédés lorsqu’ils étaient à ce pensionnat en Nouvelle-Écosse. L’édifice a été démoli en 1986. L’ancien pensionnat a été désigné lieu historique national en juillet 2020.