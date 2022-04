Le général Jonathan Vance reconnaît avoir eu une relation intime avec une subalterne

Cette admission du haut gradé à la retraite a été faite lors d’une série d’enregistrements audio remis au tribunal par la majore Brennan et dans lesquels Jonathan Vance admet qu’il avait bel et bien une relation avec elle alors qu’il dirigeait les Forces canadiennes et qu’elle était officier d’état-major au quartier général de l’armée.

Dans l’exposé des faits présenté à la Cour en mars dernier, au moment où le général Vance a plaidé coupable à une accusation d’entrave à la justice, on apprend que Mme Brennan avait informé Vance au début 2021 qu’elle divulguerait aux enquêteurs du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) l’existence de leur relation, y compris le fait qu'ils ont eu des relations sexuelles alors qu'il était chef d'état-major de la Défense.

Jonathan Vance avait alors répondu en disant : D'accord, j'ai compris. C'est bien. Je vais devoir me préparer à cela.

Mais le haut gradé l’a contactée à au moins cinq reprises en février 2021 pour tenter de la persuader de faire de fausses déclarations aux enquêteurs afin de lui permettre de sauver sa réputation et son mariage.

Mis au fait de ces pressions faites sur la plaignante, les enquêteurs du SNEFC avaient déposé en juillet 2021 une accusation d'entrave à la justice contre le général à la retraite.

Entre-temps, la majore Kellie Brennan avait publiquement déclaré devant un comité de la Chambre des communes en avril 2021 qu'elle et Jonathan Vance avaient entretenu une relation intime pendant plusieurs années. Mme Brennan affirmait aussi que le général Vance est le père de deux de ses huit enfants, des affirmations niées en bloc à l’époque par Jonathan Vance.

La majore Kellie Brennan lors de son témoignage au Comité permanent de la condition féminine Photo : CBC

Des analyses d’ADN ont plus tard révélé qu’un des huit enfants de la plaignante était de Jonathan Vance. Dans l’exposé des faits présenté dans sa réponse à l’accusation, l’ex-commandant des Forces canadiennes admet que sa relation avec la majore Brennan a commencé en 2001 alors qu'ils étaient affectés à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, et qu'elle a duré jusqu'au début 2021, à peu près au moment où il a pris sa retraite.

Le juge de la cour provinciale de l'Ontario, Robert Wadden, a de son côté prononcé une absolution conditionnelle assortie d'une probation de 12 mois au cours de laquelle l'officier à la retraite ne devra avoir de contact sous aucun prétexte avec la victime dans cette affaire.

Après négociation entre les parties, la Couronne et la défense ont soumis au printemps dernier une recommandation conjointe à un tribunal demandant une libération conditionnelle pour Jonathan Vance en échange d'une réponse à l'accusation de sa part. Le juge Robert Wadden, de la Cour de l’Ontario, a accédé à cette demande et accordé à Jonathan Vance un an de probation, 80 heures de service communautaire et aucun casier judiciaire.

Nommé en 2015 par le premier ministre Stephen Harper, le général Vance a dirigé les forces armées pendant cinq ans, ce qui fait de lui l’un des chefs d’état-major à avoir occupé le plus longtemps cette fonction dans l’histoire du pays. Il a annoncé qu'il prenait sa retraite en juillet 2020.

Interrogée par CBC sur l'issue de cette affaire, Kellie Brennan a expliqué qu'elle n'avait pas jugé nécessaire que le contenu de sa déclaration de victime soit lu publiquement au tribunal, dans la mesure où un accord avait déjà été conclu avec Jonathan Vance, qui avait accepté de plaider coupable, mais aussi parce que la question de la garde de l'enfant qu'ils ont eu ensemble n'est pas encore réglée.

Affirmant avoir vécu cette relation comme un abus de pouvoir et une trahison de tout ce qu'elle respectait dans l'armée, Mme Brennan affirme ne plus vouloir parler à Jonathan Vance et se consacrer désormais à guérir de cette relation en regardant ses enfants grandir heureux et en sécurité.

Crise au sein de l'état-major

D’abord révélée par la chaîne Global News, l’existence de cette inconduite sexuelle impliquant le plus haut gradé des Forces canadiennes a déclenché une crise majeure dans l'armée et une cascade d'autres allégations d'inconduite sexuelle impliquant d’autres officiers supérieurs.

Un nombre sans précédent de hauts gradés ont été démis de leurs fonctions depuis février 2021 à la suite de plaintes pour inconduite sexuelle.

En février 2021, trois semaines après l'ouverture d'une enquête sur les allégations contre Jonathan Vance, il avait été révélé que l'amiral Art McDonald faisait, lui aussi, l'objet d'une enquête de même nature. L'amiral, qui avait succédé au général Vance à la tête des Forces armées, s'est volontairement retiré de ses fonctions le temps que l'enquête suive son cours.

En mars, une enquête a été entreprise sur des allégations de comportements inappropriés auprès de subordonnées qu'aurait eus le vice-amiral Haydn Edmundson, responsable des ressources humaines au sein des Forces armées canadiennes.

En mai, une autre enquête militaire a été ouverte sur une allégation d'inconduite sexuelle visant, cette fois, le major-général Dany Fortin. Ce dernier, qui était responsable de la campagne de vaccination à l'échelle du Canada, a alors quitté son poste au sein de l'Agence de la santé publique.

Le dossier du major général Dany Fortin se trouve désormais au Québec, entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Devant une telle succession d’allégations et d’enquêtes au sein de l’état-major, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a confié en avril 2021 à l'ex-juge de la Cour suprême Louise Arbour le soin de mener un examen indépendant du traitement par l'armée des agressions sexuelles, du harcèlement et d'autres inconduites.

Avec les informations d'Ashley Burke, de CBC