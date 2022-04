L’Alberta annonce 2 M$ pour l’intégration rapide de réfugiés ukrainiens

Le gouvernement albertain a annoncé une enveloppe de deux millions de dollars pour l’accueil et l’intégration rapide d’Ukrainiens fuyant la guerre que mène la Russie dans leur pays. Cinq millions d’Ukrainiens ont pris la fuite, le plus important flot de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. L’Alberta promet qu’elle priorisera leurs demandes de résidence permanente.

Ce traitement spécial leur donnera accès immédiatement aux soins de santé et à l’école gratuite. Ces services sont habituellement offerts automatiquement à ceux qui arrivent au Canada avec le statut de réfugié. Or, beaucoup de ces Ukrainiens mettent le pied sur le sol canadien avec le statut de résident temporaire, ce qui les prive de ces services, a expliqué le premier ministre albertain Jason Kenney.

C’est différent , affirme-t-il. Le gouvernement fédéral a mis en place ce processus plus flexible pour que les Ukrainiens viennent ici. C’est un processus tronqué , explique-t-il.

Nous ne pouvons évidemment pas ouvrir ce processus à la planète entière et dire "venez au Canada, où vous aurez gratuitement des soins de santé, des services sociaux et accès à l’école’’. C’est un programme spécial, limité, discrétionnaire, pour des raisons extraordinaires et compréhensibles , a plaidé Jason Kenney.

Il s’attend à ce que des dizaines de milliers de réfugiés arrivent au Canada et que l’Alberta en accueille une bonne partie. L’Alberta abrite la troisième plus importante diaspora ukrainienne au pays.

Le premier ministre affirme qu’il ne sait pas combien de temps ces Ukrainiens vivront en Alberta.

D’un point de vue égoïste, j’aimerais que des dizaines de milliers d’Ukrainiens s’installent ici de manière permanente, mais nous ne voulons pas que l’invasion de Vladimir Poutine déplace une large proportion de la population ukrainienne de façon permanente , a affirmé Jason Kenney.

Nous fournissons ces services dans la perspective que beaucoup de ces familles retourneront en Ukraine après la guerre et recommenceront leur vie.

De l’enveloppe annoncée, 1,2 M$ seront versés à des agences accueillant des nouveaux arrivants pour soutenir leur mission. Les fonds serviront notamment à des programmes d’aide à l’emploi et d’apprentissage de l’anglais pour les nouveaux arrivants.

L’Alberta a précédemment annoncé 6 M$ pour envoyer de l’aide humanitaire en Ukraine et 5 M$ pour lui fournir du matériel de défense.