G20 Finances : des pays, dont le Canada, quittent une réunion où la Russie participe

Les représentants de certains pays du G20, dont le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont quitté, mercredi, la séance plénière qui réunissaient à Washington des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales.

Le Canada et un certain nombre de nos alliés démocratiques ont quitté la plénière du G20 lorsque la Russie a cherché à intervenir , a écrit sur Twitter la ministre des Finances et vice-première-ministre du Canada, Chrystia Freeland.

Le ministre russe des Finances, Serhiy Marchenko, participait virtuellement à cette réunion.

Les réunions de cette semaine à Washington ont pour but de soutenir l'économie mondiale – et l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie constitue une grave menace pour l'économie mondiale , a soutenu Mme Freeland. La Russie ne devrait pas participer ou être incluse dans ces réunions. .

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a elle aussi quitté la salle, tout comme les représentants britanniques présents à la rencontre.

Les États-Unis avaient averti qu'ils boycotteraient certaines réunions si la Russie y participait.

C'est la première fois que les grands argentiers du G20 se retrouvent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Des pays occidentaux veulent exclure la Russie du G20, mais l'Indonésie, qui préside le groupe cette année et s'affiche comme une puissance moyenne non alignée, se présente comme étant impartiale .