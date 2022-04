Un graffiti pro-russe sur un salon de coiffure de Lévis

L’acte de vandalisme a eu lieu le 8 avril dernier en soirée.

J'étais en train de regarder la fin des nouvelles et je me suis assoupi. Vers 22 h 30, 22 h 45, j'ai entendu un bruit. Je me disais que c'était le vent. J'ai jeté un coup d'œil vers mon drapeau et il n'était plus là , raconte le propriétaire du salon de Saint-Jean-Chrysostome, Jean Mercier.

Jean Mercier tente de faire disparaître le graffiti pro-russe sur le mur de son commerce. Photo : Radio-Canada

C’est seulement le lendemain, qu’il a été informé qu’un Z noir avait été peint sur un mur extérieur.

Jacques Fortin, client du salon depuis 40 ans, a été le premier à voir ce graffiti.

Tout à coup, quelqu’un arrive avec un crime comme ça. C'est un geste que je trouve violent et que je ne comprends pas. C'est difficile de comprendre comment on peut soutenir une invasion comme celle faite par les Russes , affirme M. Fortin.

Jacques Fortin, client du salon depuis 40 ans et premier témoin du vandalisme. Photo : Radio-Canada

Lettre Z

La lettre Z a d'abord été vue peinte sur les blindés russes avançant vers l'Ukraine ou à l'intérieur de ce pays, possiblement afin de les distinguer d'équipements ukrainiens semblables et éviter les tirs amis.

Les véhicules militaires russes arborent le « Z » peint en blanc depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Mais le signe de reconnaissance est vite devenu un symbole, se propageant sur les voitures dans les rues de Moscou, sur les vêtements ou sur les profils des Russes sur les réseaux sociaux.

Plainte à la police

Devant la signification de ce symbole, Jean Mercier se dit inquiet. Le coiffeur a porté plainte à la police de Lévis. Une enquête est ouverte.

Toutes les pistes sont analysées et nous sommes à la recherche d’un ou des suspects. Il s’agit pour l’instant d’un cas isolé à Lévis , mentionne le Service de police municipal.

Tout comme son client, le propriétaire du salon de coiffure s’explique mal ce geste. Jean Mercier croit qu’il est important de montrer du soutien envers le peuple ukrainien. Son drapeau en était le symbole.

Je veux sensibiliser les gens. J'ai de l'empathie pour eux. Il faut penser à ces gens-là qui vivent des affaires terribles. Ça ne devrait pas exister .

Il évalue les pertes et dommages à environ 800 dollars.