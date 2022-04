La voie de contournement de Lac-Mégantic perd un appui important

Dans une vidéo diffusée sur YouTube mercredi, l'organisme explique les raisons expliquant pourquoi il a perdu confiance envers le projet actuel.

Le [Canadien Pacifique] veut faire circuler des trains deux fois plus longs, plus lourds et plus rapides dans le parc industriel. Une véritable autoroute transportant des matières dangereuses à une vitesse de 40 miles à l'heure (64 km/h) , soutient-il.

Selon la Coalition, le Canadien Pacifique CP veut désormais en faire une autoroute de transport intercontinental de matières dangereuses à haute vitesse avec des trains de 200 à 260 wagons, soit près de 3,2 km de long .

L'organisme soutient que dans les rapports d'AECOM, publiés en 2016, on n'y fait aucune mention des risques que présenteront les opérations de triage dans le parc industriel . De plus, aucune mention de la présence de matières inflammables près des usines du parc industriel. Pourtant, on y présente des simulations d'explosion d'une citerne de gaz propane près de l'usine Tafisa , avance la Coalition dans sa vidéo.

Aussi, on y affirme que ce projet n'a plus du tout la même envergure depuis l'achat par le Canadien Pacifique CP en 2020 de la voie ferrée traversant la région de Lac-Mégantic .

Pour la Coalition, il ne fait aucun doute que le projet de voie de contournement n'a plus d'acceptabilité sociale depuis que le Canadien Pacifique CP et Transports Canada sont dans le dossier .

L'organisme est aussi d'avis que les coûts projetés pour la construction de la voie de contournement, qui ont augmenté de plus de 200 millions de dollars, sont une vraie farce et une véritable insulte pour les contribuables québécois et canadiens .

Les désirs de la Coalition

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic souhaite un tracé qui passe à l'extérieur du parc industriel et des zones résidentielles actuellement visées par le projet.

On réclame également une diminution de vitesse à 32 km/h pour les trains dans les zones résidentielles et industrielles de la région de Lac-Mégantic.

