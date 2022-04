Propos sexistes : le directeur du Fairmont Hot Springs n’est plus en poste

Le président du conseil d'administration des complexes touristiques du sud-est de la Colombie-Britannique, Steve Giblin, confirme, dans une déclaration écrite envoyée mardi, que Vivek Sharma n'est plus à la barre et que le poste de directeur général est vacant.

Le Fairmont Hot Springs Resort reste déterminé à être un lieu diversifié, inclusif et sûr dans lequel travailler, venir en visite ou faire des affaires.

Il n'a pas fourni d'autres informations sur l'examen de la conduite de M. Sharma.

Ce dernier était en congé à la suite de l'indignation publique suscitée par ses remarques lors de l'ouverture de la B.C. Tourism and Hospitality Conference à Richmond le 9 mars.

Selon des participants, ce jour-là, Vivek Sharma a demandé aux femmes présentes dans la salle de se lever en l’honneur de la Journée internationale des femmes, avant de leur dire d’aller nettoyer des chambres et faire la vaisselle après des applaudissements.

Il s’était par la suite excusé, affirmant qu’il regrettait profondément son insensibilité et ses commentaires inappropriés . M. Sharma avait aussi démissionné des conseils d’administration de l’Association de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique, de l’Association des hôtels de la Colombie-Britannique et de la Chambre de commerce de la province.

Plusieurs employés sortent de l'ombre

Trina Notman, vice-présidente du marketing et des communications des chaînes hôtelières Accent et Zed, était dans le public, le 9 mars, et s’était dite choquée. Elle avait soutenu avoir immédiatement réclamé des mesures de la part des organisateurs et s’était par la suite exprimée sur l’incident sur les réseaux sociaux.

Mardi, elle affirme avoir reçu des témoignages de centaines de femmes depuis ses publications.

J'ai entendu tellement d'histoires sur ce que vivent les femmes sur leurs lieux de travail autres que notre secteur, et ce n'est pas acceptable. Il est important que les femmes sentent qu'elles peuvent s'exprimer, que leur voix sera entendue et que des mesures seront prises.

Sa décision de s'exprimer publiquement avait également incité d'anciens employés de Vivek Sharma à s'exprimer sur d'autres allégations de remarques inappropriées liées à l'époque où il était directeur général du Sun Peaks Grand Hotel and Conference Centre.

Des courriels auxquels CBC/Radio-Canada a eu accès confirment qu'au moins deux employés se sont plaints à la direction de l'hôtel du comportement de leur patron après des remarques sur le viol.

Vivek Sharma n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur ses remarques.

Avec les informations de Bethany Lindsay