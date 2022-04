Netflix envisage un service moins cher avec de la publicité

Reed Hastings en a fait l’annonce lors de la présentation des résultats trimestriels de Netflix mardi, qui a levé le voile sur une première baisse du nombre d'abonnements dans l’histoire de la plateforme. En effet, l’entreprise a dénombré quelque 200 000 membres en moins dans son plus récent rapport, ce qu’elle attribue, entre autres, au débranchement de son service en Russie, en solidarité avec le peuple ukrainien.

Il faut dire aussi que les adeptes de Netflix, de même que ceux et celles des autres plateformes de diffusion en continu, ont subi plusieurs hausses tarifaires ces dernières années, sur un marché de plus en plus saturé. Cette augmentation pourrait aussi en encourager plusieurs à donner leur mot de passe à leurs proches, Netflix estimant à plus de 100 millions le nombre de personnes qui le font (sur 222 millions d’abonnements).

La plateforme teste d’ailleurs depuis mars dans quelques pays d’Amérique du Sud l’ajout de sous-membres à son compte, moyennant des frais, afin de lutter contre le fléau du partage de mots de passe.

Selon Reed Hastings, offrir aux adeptes de la plateforme un service avec publicités moins cher pourrait faire partie de la solution pour attirer de nouvelles clientèles.

Il est assez clair que cela fonctionne pour Hulu; Disney le fait, HBO l'a fait. Nous n'avons aucun doute sur le fait que cela fonctionne , a-t-il mentionné.

Le PDG a précisé que Netflix continuerait d’offrir des abonnements sans publicités.