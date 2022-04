Alexandre Cédric Doucet sera reconduit à la présidence de la SANB

Ce deuxième mandat d’une durée de deux ans pour Alexandre Cédric Doucet, âgé de 27 ans, sera confirmé à l’assemblée générale annuelle de l’organisation, le 11 juin, à Beresford.

Ça veut peut-être dire que les membres sont contents du travail effectué et ça me donne de l'énergie pour continuer deux autres années , a indiqué celui qui aurait bien aimé avoir un adversaire, ne serait-ce que pour avoir un débat démocratique sain.

M. Doucet a mené une campagne très active. Il soutient avoir effectué une centaine d’appels pour jauger ses appuis.

En 2020, le diplômé en droit est devenu le plus jeune président de l’histoire de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick SANB quand il a succédé à Robert Melanson.

On a fait un beau travail d’équipe et redonné un peu de crédibilité à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick SANB , estime le président, qui ne sollicitera pas un troisième mandat. Les dossiers ne sont pas simples et on en a à la tonne. On essaie de prioriser, comme celui sur la Loi des langues officielles. On continue de mettre de la pression sur le gouvernement afin d’avoir un projet de loi.

Début de mandat houleux

Son début de mandat a été houleux, quand il a reçu des menaces et a encaissé des propos désobligeants sur les réseaux sociaux après s’être mêlé d'un dossier concernant Alcool NB. La Société de la couronne avait embauché un agent de sécurité unilingue anglophone à sa succursale de Caraquet.

Cependant, Alexandre Cédric Doucet soutient que passer à travers deux élections rapprochées a été encore plus difficile.

« Quand tu es à la tête de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick SANB , tu te rends compte que les gens sont très émotifs et les commentaires viennent de partout. Ça va avec l’expérience. » — Une citation de Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB

Le processus d’appel de candidatures s’est terminé le 30 mars. Seul M. Doucet a respecté les délais prescrits et sa candidature a été jugée valide par le comité électoral.

De nombreux dossiers en cours

Il entend se consacrer sur divers dossiers, soit le dépôt d’un projet révisant la Loi sur les langues officielles, le statu quo des circonscriptions électorales provinciales et le respect du principe de la représentation effective dans le redécoupage de la carte électorale, les deux prochains budgets du gouvernement Higgs et le prochain plan d’action des langues officielles au fédéral.

On a vraiment accentué la pression dans les dernières semaines concernant le dossier sur les langues officielles. Nous sommes allés à Fredericton et des organisations de la société civile pour rencontrer plus de 30 élus et fonctionnaires en 48 heures. On assure des suivis avec le bureau du premier ministre. On reçoit de bons échos, mais il faut garder la pression pour s’assurer que nous aurons un projet de loi. Plus tôt que tard , demande-t-il.

Il s’engage également à réviser la structure de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick SANB avec l’aide du conseil d’administration et à organiser un sommet sur l’Acadie du Nouveau-Brunswick en 2023, lors du 50e anniversaire de l’organisation citoyenne.

Le président verrait bien un modèle semblable à celui organisé sous le gouvernement Hatfield à Shippagan dans les années 1980. Il dit vouloir s'assurer que les gens présents dans diverses sphères de pouvoir puissent débattre et adopter des résolutions, le tout au goût de 2022, poursuit-il.