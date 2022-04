Les victimes de la crise des opioïdes sont de plus en plus jeunes, selon une étude

Les personnes qui meurent en raison de la crise des opioïdes sont de plus en plus jeunes en Ontario, selon une nouvelle étude.

Ses auteurs se sont penchés sur l'âge et le sexe des personnes pour qui la mort a été liée à la consommation d'opioïdes en Ontario entre 2003 et 2020. Ils ont conclu que l'âge des personnes qui meurent est de plus en plus bas.

De plus, entre 2003 et 2020 en Ontario, 72 % des victimes de la crise étaient des hommes, peut-on y lire.

De plus en plus jeunes

En 2003, le plus haut taux de mortalité lié aux opioïdes était autour de 44 ans chez les hommes et de 51 ans chez les femmes. Or, en 2020, les plus haut taux étaient passés à 35 ans chez les hommes, et 37 ans chez les femmes, peut-on lire dans la portion résultats de l'étude.

Celle-ci s'intitule Identifying the changing age distribution of opioid-related mortality with high-frequency data [Identifier l'évolution de la répartition par âge de la mortalité liée aux opioïdes avec des données à haute fréquence, traduction libre] et a été publiée dans le journal PLOS ONE, mercredi. Elle a été évaluée par les pairs.

Pour en arriver à ces résultats, le groupe des chercheurs ontarien a utilisé des données sur la mortalité du Bureau du coroner en chef de l'Ontario.

Patrick Brown est également chercheur à l'Hôpital Saint Michel à Toronto. Photo : Fournie par Patrick Brown

72 % d'hommes

Nos modèles estiment que la mortalité liée aux opioïdes parmi la population plus jeune continuera de croître et que les conditions actuelles pourraient conduire à des taux de mortalité masculine qui sont plus du quadruple de ceux des estimations pré-pandémiques , peut-on lire dans l'étude.

Au cours de la période d'étude de 18 ans, il y a eu un total de 11 633 décès liés aux opioïdes qui répondaient à nos critères d'inclusion, et 72 % étaient des hommes, y ajoute-t-on.

Patrick Brown, chercheur principal de l'étude et professeur à l’Université de Toronto, rappelle que la crise des opioïdes demeure un problème majeur de santé publique en Ontario . L’expert indique que les résultats de leur étude devraient interpeller les autorités.

La mortalité causée par les opioïdes en Ontario est un problème qui existe depuis longtemps, mais il devient plus sévère , dit-il.

« Maintenant, ça a changé : chez les hommes comme chez les femmes, c'est plutôt la tranche d’âge des plus jeunes dans la trentaine [qui a enregistré plus de décès dus aux opioïdes], c'est quand même un phénomène aussi troublant pour les gens plus âgés, mais aussi pour les plus jeunes. » — Une citation de Patrick Brown

Les auteurs de l'étude recommandent que les programmes et les politiques visant à réduire la mortalité liée aux opioïdes prennent en compte l'évolution de l'âge des victimes de la crise. Toute stratégie devrait cibler les individus âgés de 25 à 44 ans, notent les chercheurs.

Ils ajoutent que des stratégies alternatives adaptées devraient aussi être prises en faveur des hommes de la tranche d’âge de 55 à 69 ans, puisque ces personnes ont aussi connu des augmentations relatives des taux de mortalité liés aux opioïdes.