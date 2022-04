Un élan de générosité à l’égard de Centraide

Le montant recueilli a été dévoilé lors de l’activité Reconnaissance tenue mercredi.

En contexte de pandémie, marqué par l’augmentation significative du coût de la vie, les besoins sont immenses dans la région. Les donateurs qui ont souscrit à la campagne de Centraide ont bien compris que la centaine d’organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui reçoivent des dons en ont particulièrement besoin pour venir en aide à la population.

Pour Centraide, il est primordial d’être au même diapason que les réalités vécues dans les communautés. Cette connaissance approfondie des besoins du milieu permet d’investir les dons qui lui sont confiés de manière à en maximiser les impacts et l’aide apportée aux gens d’ici , a déclaré Chantal Lavallée, présidente du conseil d’administration de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Annuellement, on estime qu’une personne sur quatre a besoin de l’aide et des services d’un organisme soutenu par Centraide. L’aide est près de nous. » — Une citation de Chantal Lavallée, présidente du c.a., Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Dre Sharon Hatcher, doyenne associée et directrice du Programme de formation médicale à Saguenay, agissait comme coprésidente de la campagne de financement 2021, aux côtés de l’ex-président de Fonderie Saguenay, Marc Savard. Elle a souligné l’incroyable élan de générosité de la population de la région, qu’elle qualifie d’unie, forte et inclusive .

Toutes les régions du Québec peuvent compter sur des antennes de Centraide. Photo : Radio-Canada

La campagne de financement 2021 a été positive à bien des égards, autant dans ce que nous entreprenons que dans ce que nous avons réalisé. Il y a encore de grands défis à relever et rien n’est acquis. Les besoins à combler dans notre communauté sont énormes. Annoncer des résultats d’une telle ampleur est très porteur car au-delà des chiffres, il y a des gens qui donnent, qui s’impliquent, qui accueillent et qui reçoivent , a pour sa part indiqué Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay-Lac- Saint-Jean, par voie de communiqué.

Les représentants de Centraide ont insisté sur le fait que la santé mentale demeure un enjeu de taille et que l’isolement, l’anxiété et le stress ont fragilisé bon nombre de Saguenéens et de Jeannois et ont mis à rude épreuve plusieurs couples et familles au cours des deux dernières années.