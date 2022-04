Protection du caribou : l’industrie forestière invite Québec à négocier avec Ottawa

Le Conseil de l'industrie forestière du Québec CIFQ a fait parvenir une lettre, dont Radio-Canada a obtenu copie, au premier ministre du Québec la semaine dernière, le 14 avril.

Deux jours plus tôt, le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, dévoilait son intention d'imposer un décret inédit au Québec pour protéger l'habitat essentiel du caribou forestier.

Selon le fédéral, le Québec ne remplit pas ses obligations pour protéger l'espèce. Conséquemment, et tel qu'exigé par la Loi sur les espèces en péril au Canada, Ottawa s'estime forcé d'intervenir si la province n'en fait pas davantage.

Des milliers de kilomètres carrés de territoire québécois pourraient être assujettis au décret fédéral, s'il est imposé. Photo : Radio-Canada / Courtoisie/Bureau du Nionwentsïo

Près de 35 000 km2 de territoire pourraient ainsi être soumis à ce décret fédéral, dont la durée peut aller jusqu'à cinq ans. Toute activité ayant le potentiel de perturber l'habitat du caribou dans ces différents espaces protégés tomberait sous contrôle d'Environnement Canada.

L'industrie inquiète

Dans sa lettre à François Legault, le Conseil de l'industrie forestière du Québec CIFQ dit s'inquiéter des répercussions d'une telle intervention sur l'industrie forestière québécoise.

Cette démarche est insécurisante et empreinte d'incertitudes , écrit Louis Germain, directeur du Conseil. Notre industrie appréhende les conséquences négatives des décisions qui pourraient être prises sans concertation avec le gouvernement du Québec.

Le premier ministre du Québec, François Legault, est invité par l'industrie forestière à négocier de bonne foi avec Ottawa afin d'éviter une intervention fédérale dans la province. Photo : (Graham Hughes/The Canadian Press)

Il invite donc le gouvernement Legault à reprendre la négociation avec Ottawa. Les deux gouvernements n'ont plus d'entente sur la protection des espèces en péril, une responsabilité partagée depuis le 31 mars.

Nous espérons que les discussions entre votre gouvernement et le gouvernement fédéral se poursuivent de manière constructive , plaide M. Germain. Ce dernier souhaite des mesures de protection du caribou justes et équitables .

La semaine dernière, le premier ministre a dénoncé l'ingérence d'Ottawa. C'est notre juridiction, on va s'en occuper , avait-il réagi en lien avec l'annonce du ministre Guilbeault. Je pense que le gouvernement Trudeau a d'autre chose [dont il doit] s'occuper.

En plus de M. Legault, les ministres Pierre Dufour (Forêts, Faune et Parcs) et Sonia Lebel (Relations canadiennes) ont été placées en copie de la lettre du Conseil de l'industrie forestière du Québec CIFQ .

Plus de détails à venir