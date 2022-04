Une exposition de Yayoi Kusama à Montréal pour le 15e anniversaire de la Fondation Phi

Ce sera la première exposition majeure de la Japonaise de 93 ans au Québec, indique la fondation dans la description de l’événement sur son site web.

Intitulée Yayoi Kusama : Dancing Lights That Flew Up to the Universe [un ballet de lumières envolées dans l’univers], l’exposition accueillera trois de ses célèbres bronzes en forme de citrouille et des salles d’observation avec miroirs, entre autres œuvres de l’artiste.

Aperçu de la salle de miroirs « Dancing Lights That Flew Up to the Universe » Photo : David Zwirner

Dans plus récente salle de miroirs, celle qui a donné son titre à l’exposition, des ampoules accrochées au plafond éblouissent les visiteurs et visiteuses et passent du blanc au rouge avant de s’éteindre brusquement, plongeant l’assistance dans l’obscurité. L’œuvre rappelle ainsi le cycle sans fin de la vie et de la renaissance , selon la Fondation Phi.

Une salle de lecture permettra également de découvrir la vie et la carrière de l’artiste qui fait courir les foules à travers le monde avec ses expériences immersives.

L’exposition sera présentée du 6 juillet 2022 au 15 janvier 2023 au Centre Phi, à Montréal. L’accès est gratuit, mais il faudra réserver une plage horaire. Celles et ceux qui souhaiteraient y assister peuvent s’inscrire sur un site web  (Nouvelle fenêtre) pour être informés du lancement de la billetterie pour l’exposition.