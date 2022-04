Les résidents de Portapique remportent le Prix de l’esprit communautaire

C'était un moment de joie très apprécié deux ans après la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse qui a commencé dans la petite communauté où 13 personnes ont été tuées.

« Je pense que c'était vraiment une lueur d'espoir! » — Une citation de Alana Hirtle , représentante du Club Rotary de Truro

En regardant autour de la pièce, lors de la remise du prix, Alana Hirtle a vu des enfants courir et jouer, et des voisins et amis de Portapique rire ensemble.

Les Néo-Écossais ont commémoré, en début de semaine, deux ans depuis la fusillade avec des moments de réflexion silencieuse pour les 22 victimes et toutes les personnes touchées par la tragédie.

Les 18 et 19 avril 2020, un homme armé, déguisé en policier a tué des voisins et des étrangers en l'espace de 13 heures alors qu'il conduisait à travers la province.

Aucun événement n'a été organisé cette année pour marquer l'anniversaire au-delà des moments de silence, mais le premier ministre Tim Houston a récemment annoncé que la province établirait officiellement les 18 et 19 avril comme journées de commémoration.

L'enquête publique sur le massacre menée par la Commission des pertes massives est en pause cette semaine pour refléter l'anniversaire.

Alana Hirtle du Club Rotary de Truro affirme que le prix de l'esprit communautaire a été un « point lumineux » pour les résidents de Portapique. Photo : Radio-Canada

Alana Hirtle reconnaît que la Commission fait un travail important, mais elle avoue qu’elle a aussi été difficile pour tout le monde dans la région.

C’est un rappel assez constant , dit-elle. Le prix a donc été une occasion de mettre les douloureux souvenirs de côté.

Je pense que c'était l'occasion de se détendre et d'être ensemble et de s'amuser et de se rappeler ce que c'est que de pouvoir se réunir , dit-elle.

Le Club Rotary avait postulé pour le prix sans en informer les résidents au cas où la communauté ne gagnerait pas. Finalement, les résidents ont été ravis d’apprendre que Portapique a gagné.

Des jeunes utilisent le nouveau terrain de jeu de Portapique, en octobre 2021. Photo : Radio-Canada

Alana Hirtle est responsable du projet de construction du nouveau terrain de jeu et d’une salle communautaire à Portapique.

Faire en sorte que les gens se rencontrent et renouent avec la communauté après l'événement c'était l'objectif principal , raconte Alana Hirtle. Et puis le fait que toutes ces autres choses en soient sorties est tout simplement fantastique.

On ne regarde pas en arrière. On est totalement tourné vers l'avenir.

Tom Taggart est le député progressiste-conservateur de Colchester Nord. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Le député de Colchester, Tom Taggart, était aussi présent lors de la remise du prix.

Il a dit que c'était une journée de fierté, et il a été très ému de voir le lieutenant-gouverneur Arthur J. LeBlanc marcher main dans la main avec des tout-petits.

Le député a aussi reconnu Portapique pour son prix, jeudi à l’assemblé législative. Les députés se sont levés pour applaudir dans une ovation debout après sa présentation.

Le mal est venu dans leur communauté. Et la communauté ne s'est pas laissé abattre , dit le député.

Le prix de l’esprit communautaire décerné à la communauté de Portapique a été créé par Nova Scotia Crystal. Il aura éventuellement sa place dans la nouvelle salle communautaire.