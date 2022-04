Votre facture d’électricité ne cesse d’augmenter? Voici pourquoi.

Le prix en gros a plus que doublé entre 2020 et 2021, passant de près de 48 $ à plus de 105 $ le mégawattheure. Pour tous les Albertains qui ont un contrat à taux variable, leurs factures d’électricité ont suivi cette même augmentation.

Des marges multipliées par 5

Même si le gouvernement albertain a blâmé la hausse des frais de transmission ou la hausse de la taxe carbone sur les grands émetteurs, l’analyse de Blake Shaffer  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) montre que ces facteurs jouent un rôle plutôt minime, ajoutant seulement quelques dollars au prix total.

Les deux tiers de la hausse sont plutôt dus aux marges des grandes entreprises productrices.

Elles chargent plus que leur coût de production de l’électricité. C’est normal puisque c’est comme ça que le système fonctionne en Alberta. Sauf qu’entre 2020 et 2021, ils ont haussé cette différence entre ce qu’ils nous chargent et leur coût de production , explique M. Shaffer.

Cette différence a quintuplé entre 2020 et 2021, selon les calculs de l’équipe de l’économiste de Calgary.

« Beaucoup de gens vont entendre ça et vont être fâchés. » — Une citation de Blake Shaffer, économiste à l'Université de Calgary

Il prévient toutefois contre un jugement trop hâtif contre ces entreprises. Dans la plupart des autres provinces canadiennes, un organisme régulateur examine l’ensemble des coûts d’investissement et de production de l’électricité pour fixer le tarif en vigueur. En Alberta, où le marché est déréglementé, les entreprises doivent se servir de cette marge de profit pour financer les investissements de construction des centrales.

Si elles collectaient seulement le prix de production de l’électricité, ce ne serait pas assez pour rattraper le coût de leurs investissements. Elles doivent donc facturer un prix plus élevé pour financer leurs investissements , nuance Blake Shaffer.

Trois entreprises contrôlent le marché

Entre 2015 et 2018, les producteurs ont eu très peu de marge de manœuvre pour obtenir ce retour sur investissement.

La fin des contrats garantissant l'achat d'électricité à un certain prix, appelés power purchase agreement , a toutefois donné beaucoup plus de contrôle à trois entreprises, selon M. Shaffer. Transalta, Capital Power et Heartland Generation contrôlent plus de la moitié de la capacité d’électricité de la province.

Cela pose des questions sur le niveau de concentration [des entreprises] que nous voulons accepter en Alberta , explique-t-il, ajoutant qu’une entreprise ne peut pas contrôler plus d’un tiers de la capacité. Peut-être est-ce trop élevé? , se demande-t-il.

Blake Shaffer est spécialiste du marché de l'électricité à l'Université de Calgary. Photo : Radio-Canada

Pour les consommateurs, son conseil est d’examiner les tarifs en vigueur et l’option de se tourner vers des contrats à taux fixes. La hausse des prix de l’électricité devrait continuer jusqu’à ce que plus d’entreprises productrices d’électricité entrent sur le marché, ce qui ne sera pas avant 2023 ou 2024.

Le gouvernement albertain a aussi institué un rabais de 150 $ pour les Albertains, mais il n’a pas encore été mis en oeuvre. Selon la porte-parole du ministre associé à l’Énergie, une nouvelle loi doit être d’abord écrite et sera déposée à la session législative de printemps.