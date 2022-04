Vincent-Guillaume Otis à l’affiche de la prochaine saison du Théâtre du Rideau Vert

Le Théâtre du Rideau Vert (TRV) a dévoilé mardi la programmation de sa saison 2022-2023. Vincent-Guillaume Otis, Macha Limonchik, mais aussi Mylène Mackay et Émile Schneider, fouleront les planches de ce théâtre montréalais, dont la direction artistique est toujours assurée par Denise Filiatrault, qui fêtera bientôt ses 91 ans.

C’est la pièce Le Fils qui lancera la saison théâtrale 2022-2023 du TRV le 27 septembre. Elle marquera le retour de l’acteur Vincent-Guillaume Otis au théâtre après six ans consacrés à District 31, qui lui laissait trop peu de temps pour monter sur les planches.

Écrite par le dramaturge et écrivain français Florian Zeller, Le fils porte sur le mal-être vécu à l’adolescence. Cette pièce fait partie d’une trilogie sur les relations familiales également composée de La mère et Le père, qui a été adapté en un film doublement oscarisé – Father – par Florian Zeller avec Anthony Hopkins et Olivia Colman dans les rôles principaux.

2022 revue et corrigée

Fin novembre, Benoît Paquette et Marc St-Martin reprendront du service pour la traditionnelle revue de l’année humoristique 2022 revue et corrigée, à nouveau mise en scène par Natalie Lecompte. Monika Pilon et Marie-Ève Sansfaçon rejoindront les deux comédiens sur scène.

L’année 2023 s’ouvrira sur la pièce Une maison de poupée, 2e partie, avec Macha Limonchik, Paul Ahmarani, Muriel Dutil, Rebecca Vachon.

En 2017, l’auteur américain Lucas Hnath a imaginé la suite d’Une maison de poupée, écrite par le dramaturge norvégien Henrik Ibsen. À la fin de cette pièce datant de 1879, le personnage de Nora quitte ses enfants et son mari dans une volonté d’émancipation. Dans Une maison de poupée, 2e partie, Nora, incarnée par Macha Limonchik, revient 15 ans plus tard et se retrouve confrontée aux conséquences de son départ.

Olivier Morin dans la peau d’Edmond Rostand

En mars, la création québécoise Pif-Luisant sera présentée pour la toute première fois au public. Olivier Morin, Élodie Grenier, Roger La Rue, Jean-François Pronovost, Marie-Hélène Thibault et Gabriel Sabourin joueront dans cette pièce imaginée par ce dernier.

Après avoir écrit sur les derniers jours de l’auteur de vaudevilles Georges Feydeau dans Le prince des jouisseurs en 2014, Gabriel Sabourin s’inspire cette fois-ci d’Edmond Rostand dans Pif-Luisant. Olivier Morin interprètera un Edmond Rostand à quelques mois de rencontrer le succès avec Cyrano de Bergerac.

En mai, le TRV clôturera sa saison avec Traces d’étoiles, qui mettra en vedette Mylène Mackay et Émile Schneider dans une histoire passionnelle de l’autrice américaine Cindy Lou Johnson. Pierre Bernard mettra en scène cette pièce comme il l’a déjà fait en 1992.

Albertine en cinq temps en opéra joual

Cette programmation sera complétée par Albertine en cinq temps - L’opéra, ce premier opéra en joual mis en musique par Catherine Major et adapté de la pièce de théâtre éponyme de Michel Tremblay.

Nathalie Deschamps dirigera Florence Bourget, Chantal Dionne, Chantal Lambert, Marianne Lambert, Monique Pagé, Catherine St-Arnaud dans cet opéra, dont une première version a été présentée au TRV au printemps 2021. Le public pourra découvrir cet opéra dans son intégralité du 7 au 10 septembre.

À noter aussi que la pièce Le vrai monde?, écrite par Michel Tremblay et montrée au TRV il y a environ un an, voyagera dans une vingtaine de villes québécoises lors de l’hiver 2023.

Le TRV a aussi annoncé qu’il proposera certaines représentations avec un surtitrage en français ou en anglais, ou encore interprétées en langue des signes québécoise ou offertes en théâtrodescription.