Une lueur d’espoir pour les personnes souffrant de dépression

L’hôpital d’Alma acquiert un appareil dernier cri pour traiter la dépression majeure et les troubles obsessionnels compulsifs.

L’équipement en question, dont le nom scientifique est appareil de stimulation magnétique transcrânienne répétitive, agit au chapitre de la neuromodulation, ce qui représente une nouveauté depuis les 50 dernières années.

Avant l’avènement de cette technologie, seule la sismothérapie, anciennement appelée thérapie par électrochocs, était disponible pour traiter les personnes souffrantes. Ces traitements sont beaucoup plus invasifs.

La sismothérapie, c’est le traitement le plus efficace de tous les traitements pour sortir quelqu’un d’un tableau dépressif. Par contre, c’est plus invasif donc les gens vont aller au bloc opératoire, dans la salle de réveil, parce qu’on a besoin d’un anesthésiste pour endormir le client et un inhalothérapeute. Les patients se doivent d’être endormis , résume le chef de service au département de psychiatrie de l’hôpital d’Alma, le Dr Luc Cossette.

Le professionnel invite les gens souffrant de dépression à parler de cette nouvelle approche à leur médecin. Photo : iStock / wutwhanfoto

Il explique que l’appareil de stimulation magnétique est utilisé aux États-Unis depuis plusieurs années, mais qu’il est relativement nouveau au Canada.

Quelle belle acquisition pour la région et le corps médical! […] L’appareil envoie des ondes magnétiques qui vont cibler des zones plus précises au niveau cérébral. Les ondes viennent dépolariser certains neurones. Les traitements ne durent que trois minutes et les patients peuvent repartir chez eux par la suite , a-t-il expliqué en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Les traitements par stimulation magnétique s’échelonnent sur une période de quatre à six semaines, à raison d’une séance par jour. Les patients le tolèrent généralement bien.

Deux appareils sont disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux hôpitaux de Chicoutimi et d’Alma. La Fondation de l’hôpital d’Alma a permis au département de psychiatrie d’acheter l’appareil au coût de 125 000 $.

Une source d’espoir

Le Dr Cossette invite les gens souffrant de dépression majeure et de troubles obsessionnels compulsifs réfractaires aux médicaments à parler de cette nouvelle technologie à leur médecin de famille.

« Le corps médical détermine quel patient va être dirigé vers ce type de traitement. Ce sera réservé aux personnes qui sont plus résistantes. » — Une citation de Dr Luc Cossette, chef de service, département de psychiatrie de l'hôpital d'Alma

Le psychiatre ne croit pas que la médication utilisée pour traiter la dépression majeure et les troubles obsessionnels compulsifs soit appelée à disparaître malgré l'arrivée de nouveaux outils technologiques. Ceci dit, les antidépresseurs ne règlent pas tout, de l’avis du spécialiste.

Luc Cossette pointe que l’implantation de l’appareil de stimulation magnétique transcrânienne répétitive permettra d’attirer de nouveaux psychiatres à Alma.