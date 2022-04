L’éolien, la carte de Legault pour séduire les Gaspésiens

Le plus gros appel d’offres en énergie renouvelable, incluant l’éolien, va être annoncé, mercredi après-midi. C’est le premier ministre François Legault qui en fera part lui-même dans une de ses rares visites à Gaspé.

En 2018, lors de sa campagne électorale, le chef de la Coalition avenir Québec s’était pourtant montré très critique envers la filière éolienne.

L’éolien, disait-il, au lancement de sa campagne était une énergie d'appoint qu'on ne doit pas acheter en situation de surplus. C’était aussi, disait la Coalition avenir Québec CAQ , une énergie qui coûtait trop cher à produire.

Les électeurs des circonscriptions de la Gaspésie et de l’est du Bas-Saint-Laurent, où s’est développée la filière éolienne, lui ont répondu en envoyant cinq députés du Parti québécois à l’Assemblée nationale.

Quatre ans plus tard, à l’aube d’une nouvelle campagne électorale, François Legault rappelle qu’on était alors en situation de surplus d’électricité.

En entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure, il souligne que sa fameuse phrase, on aime bien la Gaspésie, mais on n’aime pas le gaspillage , n’est plus du tout d’actualité.

Avec l’agressivité de notre équipe au ministère de l’Économie, Sophie Brochu, qu'on a nommée à Hydro-Québec, tout le travail fait avec l’État de New York, on se retrouve à avoir utilisé tous ces surplus. Je pense que les gens de la Gaspésie vont être plus réceptifs , estime le premier ministre.

François Legault assure d’ailleurs qu’il y aura des retombées pour les entreprises de la région : Avec LM Wind Power, c’est clair qu’ils vont avoir une partie de la production parce que dans les appels d’offres il va y avoir une exigence de contenu local, de contenu québécois.

« On s’attend à ce que cela crée 2600 emplois et une partie de cela ira en Gaspésie. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Échéance électorale

Le premier ministre a prévu trois jours de visite dans l'Est-du-Québec dont une halte aux Îles-de-la-Madeleine et une autre à Gaspé, deux circonscriptions qui ont élu de justesse des députés du Parti québécois PQ en 2018.

D’emblée, le premier ministre convient qu’il est déjà en tournée préélectorale : On peut dire qu’on est déjà un petit peu en campagne électorale. C’est dans cinq mois et demi. Hier, j’étais aux Îles, aujourd’hui je suis à Gaspé. Demain, je vais faire deux annonces de candidates dans le Bas-Saint-Laurent.

C’est dans ce contexte qu’il a rencontré, mardi soir, le maire des Îles, Jonathan Lapierre. Le vice-président de la FQM n’a pas nié avoir abordé la question d’une éventuelle candidature avec le premier ministre.

La CAQ recruterait là un candidat de choix, souligne le premier ministre : Mais on n’a pas rien encore de finaliser pour ce qui est de notre candidat ou candidate aux Îles-de-la-Madeleine, mais c’est certain qu’il fait un excellent travail aux Îles-de-la-Madeleine.

Lors de sa première visite de l'archipel en tant que premier ministre, François Legault était accompagné de Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Photo : Emilie Nadeau

Les circonscriptions détenues par le Parti québécois PQ dans l’est de la province lui donc paraissent prenables, sauf peut-être celle de Matane-Matapédia, détenue par Pascal Bérubé. À moins que François Legault ne recrute le député lui-même.

La balle est pas mal de son côté , a commenté le premier ministre qui rappelle que M. Bérubé reste un ami, mais que la Coalition avenir Québec CAQ , bien que nationaliste, ne fera pas de référendum sur la souveraineté.

Il est clairement plus facile cette fois-ci de recruter des candidatures connues, ce qu’admet volontiers François Legault. Pour l’instant, dit-il, ça regarde très bien, mais il faut continuer à aller chercher la confiance des gens. Au-delà des candidats et candidates, il faut être capable de discuter des idées.