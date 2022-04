Un important développement résidentiel en préparation à Rimouski

Des centaines d'unités d'habitation seront construites au cours des prochaines années dans le district de Pointe-au-Père, à Rimouski. Selon le maire Guy Caron, il s'agirait du plus important projet résidentiel depuis le développement du secteur des Prés du St-Rosaire, qui a vu le jour dans les années 2000 .

Les nouvelles habitations seront construites au sud du boulevard Sainte-Anne, plus précisément dans le secteur situé entre l'avenue des Pluviers et l'avenue des Violettes.

C'est un espace de la réserve foncière qui avait été acquis sous le maire Éric Forest et donc qui est maintenant prêt à être développé évidemment, mais [...] de façon harmonieuse , a affirmé le maire Caron en marge du dernier conseil municipal.

« On veut s'assurer que ça ne sera pas uniquement du développement résidentiel, mais qu'on va l'analyser, qu'on va le présenter sous la forme d'un milieu de vie. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Le maire affirme que ce projet sera composé de différents types d'habitations, soit des jumelés, des maisons, des immeubles à logements, notamment. Les citoyens de Pointe-au-Père, de même que les autres Rimouskois seront invités à se prononcer sur leur vision des choses lors de sondages et de consultations à venir, assure le maire.

La Ville compte par ailleurs adopter un Plan particulier d'urbanisme pour ce projet, dans le but de développer l'ensemble du secteur de façon harmonieuse, et non en pièces détachées.

On parle d'un plan d'ensemble qui va être présenté. [...] Ça encourage la mixité avec le commercial léger, donc les commerces de proximité, ça encourage aussi une plus grande cohabitation avec les voisinages déjà existants , estime le maire.

Les détails entourant les zones de développement et la carte précise du secteur visé seront dévoilés lors des consultations citoyennes sur le projet, pour lesquelles les dates n'ont pas été fixées, indique la Ville de Rimouski.

Avec la collaboration de Sophie Martin