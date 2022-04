Adriana et Kathia Rock pour le 3e festival Fierté Val-d’Or

Le troisième festival Fierté Val-d'Or accueillera la drag queen Adriana et l'artiste innue Kathia Rock du 2 au 5 juin.

L'événement qui célèbre la communauté LGBTQ+ sera de retour avec un nouveau site principal, la Plage Agnico Eagle, où se déroule le marché public.

La majorité des événements sera donc présentée à l'extérieur, et ce, tout à fait gratuitement.

Le coup d'envoi de l'événement aura lieu le jeudi 2 juin, avec une soirée feu de camp en compagnie de la drag queen Gabry Elle, chanteuse qui a séduit le public de Val-d'Or lors de la deuxième édition.

Le 3 juin, le spectacle de drag queen aura pour tête d'affiche Adriana, qui viendra présenter son spectacle Drag opulence. Celle qui a terminé dans le top 5 de la deuxième saison de Canada's Drag Race sera accompagnée de ses consœurs Lady Boom, Scarlett Paris Evans et Will Charmer.

La soirée du vendredi se conclura à la microbrasserie Le Prospecteur, avec le spectacle burlesque de l'artiste native de Val-d'Or Madrose, avec DJ Sensei de Rouyn-Noranda à l'animation.

Le samedi 4 juin, la journée familiale Odabi sera organisée à la Place Agnico Eagle, avec pique-nique, kiosques et danse de 11 h à 16 h. L'artiste innue Kathia Rock, de la communauté de Maliotenam, se produira également sur place.

Kathia Rock en prestation lors du Gala Reconnaissance Tourisme Autochtone Québec. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

En soirée samedi, l'événement Cuir et Paillettes mettra en vedette le groupe Tony Rust and the Mudhorses, dont le chanteur est le Rouynorandien Anthony Monderie-Larouche. En fin de soirée, une soirée lipsync sera animée par deux nouvelles drag queens valdoriennes, les Diamond Drilleuses.

Finalement, le dimanche 5 juin, la traditionnelle Marche de la diversité partira de la place du marché public dès 13 h. Dès 14 h 30, la pièce Hosanna, de Michel Tremblay, un coup de cœur de la dernière édition de Fierté Montréal, mettra en vedette Marc-André Leclair et Florent Deschênes.