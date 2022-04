Grippe aviaire : l’avenir de Canards du Lac Brome pourrait être en péril

Les sites contaminés sont situés à Saint-Claude, Knowlton et Wotton.

L'entreprise indique, dans un communiqué, que les tests effectués dans les 10 autres sites de Canards du Lac Brome sont négatifs.

Cette situation amènera, d'ici quatre à cinq semaines, des problèmes au niveau de l'approvisionnement des canaux de distribution. L'entreprise croit qu'il serait difficile d’envisager une reprise [à la normale] avant un minimum de 10 à 12 mois .

Angela Anderson, directrice générale de Canards du Lac-Brome rappelle que plusieurs épreuves ont touché cette entreprise, dont deux incendies, et que celle-ci pourrait être celle de trop. Cette fois, la côte à remonter sera plus importante que tout ce que nous avons surmonté jusqu’ici et on ne pourra pas le faire seul.

« Après 110 ans d’existence, jamais nous n’aurions pu imaginer un tel scénario après toutes ces années de rigueur au travail à tous les niveaux. Bien-être animal, salubrité, protocoles de biosécurité et registres de qualité des produits, rien n’a été laissé au hasard. » — Une citation de Angela Anderson, directrice générale de Canards du Lac Brome

La directrice générale interpelle les deux paliers gouvernementaux pour aider l'entreprise à se relever.

Si Québec et le Canada souhaitent maintenir cette industrie phare du secteur de l’agriculture et éviter que nous devenions totalement dépendants des importations à très court terme, nous levons la main et nous sommes prêts à mettre les efforts nécessaires. Mais nous ne pourrons le faire seuls, la marche est trop haute et ce n’est que collectivement que nous pourrons relancer ce secteur qui a fait ses preuves en termes de retombées , affirme-t-elle.

« Je lance donc un cri du cœur pour l’engagement de tous les paliers gouvernementaux, des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’économie, afin qu’ils se joignent à nous pour mettre en place un plan de relance créatif, innovant et structurant qui saura remettre cette industrie au cœur d’une stratégie de relance durable. L’autonomie alimentaire en lien avec ce secteur en dépend. » — Une citation de Angela Anderson, dg Canards du Lac-Brome

L'entreprise avise d'ailleurs les clients que leur point de vente de Lac-Brome est fermé pour l'instant pour éviter toute propagation potentielle interne ou externe .

L'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire , touche plusieurs oiseaux destinés à la consommation – les poulets, les dindes, les cailles et les pintades notamment –, les oiseaux de compagnie et les oiseaux sauvages.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments souligne qu'aucun remède n'existe contre cette maladie et que le taux de mortalité des oiseaux atteints est élevé. Déjà, plus de 260 000 oiseaux sont morts de la maladie ou ont été euthanasiés au pays pour éviter la propagation.

Selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, les virus de la grippe aviaire ne se répandent habituellement pas chez les êtres humains. On ne peut pas non plus être contaminé en consommant de la volaille infectée.