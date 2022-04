Un conseil scolaire demande la réintroduction des mesures anti-COVID

Le Greater Essex County District School Board GECDSB a voté en faveur de l'envoi d'une lettre au ministre de l'Éducation de l'Ontario, au médecin hygiéniste en chef de la province et au médecin hygiéniste local, leur demandant d'envisager le rétablissement des mesures de santé publique.

Selon la présidente du Greater Essex County District School Board GECDSB , Alicia Higgison, qui s’est exprimée mardi lors d’une réunion du conseil, le ministre de l'Éducation affirme que le conseil ne peut pas mettre en œuvre un retour à l’obligation de porter le masque.

« Notre personnel et nos familles ont été durement touchés par les taux d'absence élevés et, par conséquent, par le stress qu'ils ont dû subir pour combler ces places, rattraper le temps d'instruction et le temps en famille et en communauté et garder nos écoles ouvertes pour les élèves. »