Un père interdit d’amener son enfant manifester contre les mesures sanitaires

Dans cette cause opposant deux parents, le tribunal donne raison à la mère. La magistrate statue qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit vacciné et qu’il ne soit pas exposé à la violence ou aux propos injurieux tenus dans des manifestations contre les mesures sanitaires.

Des camions avaient bloqué des rues dans le centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

Manifestation d’Ottawa

Le père a amené l’enfant à la manifestation anti-mesures sanitaires à Ottawa, où des camionneurs ont bloqué le centre-ville pendant plusieurs jours.

Ces événements ont mené à des interventions musclées de la part des forces policières afin de déloger les occupants.

Une ligne de policiers et des manifestants face à face à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand-Perreault

Pour le père, la manifestation avait pour but d’inculquer à l’enfant des valeurs démocratiques.

La mère a fait valoir au tribunal qu’elle refuse qu’il soit exposé à des propos dénigrants et considère que ce type de manifestation comporte un risque pour la sécurité physique de l’enfant.

Le père considère au contraire qu’il n’y avait aucun risque pour l’enfant. Il estime que les manifestations sont la seule place pour défendre ses droits et pour s’exprimer librement.

La juge Pelletier n’a pas retenu les arguments du père.

Si dans une démocratie manifester est un droit, ce droit n’est pas absolu. [...] En l’espèce, l’enfant n’a que 10 ans et il est de connaissance judiciaire que, lors de ces manifestations, les propos tenus par les participants ne sont guère élogieux à l’encontre du gouvernement et que, d’autre part, il y a un risque sérieux que cela peut dégénérer rapidement , écrit-elle..

L’enfant est garde partagée à raison d’une semaine en alternance.

Dans le jugement rendu le 12 avril dernier, on peut lire que dès le retour de vacances de la mère avec l’enfant de Walt Disney en mars 2020, le père refuse de suivre les recommandations de la santé publique liées à la période d’isolement et exige que l’enfant lui soit amené à sa résidence afin que débute sa garde.

Une affiche indiquant «Masque obligatoire». Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Incité à mentir

L’enfant est aussi incité par son père à ne pas respecter les mesures sanitaires.

Le père fait mentir l’enfant sur son âge, afin d’éviter que celui-ci porte le masque dans les lieux publics ou dans d’autres endroits requis. Lorsque l’enfant est de retour chez la mère, ce dernier conteste les mesures sanitaires et confronte la mère sur l’inutilité desdites mesures , écrit la juge.

Un enfant pointant son sparadrap après s'être fait vacciner contre la COVID-19. Photo : Erik White/CBC

Recommandation vaccinale

Le 18 novembre 2021, le Comité sur l’immunisation au Québec recommande que la vaccination contre la COVID-19 soit offerte à tous les jeunes de 5 à 11 ans qui ne présentent aucune contre-indication

Dans le résumé des faits du tribunal, on peut lire que le père refuse catégoriquement.

Il considère, à la lecture de différentes recherches qu’il a faites lui-même, que les risques sont trop graves versus les avantages. De plus, il ne croit pas que le vaccin COVID-19 soit sécuritaire, ayant été créé trop rapidement et n’ayant aucune rétroaction quant aux effets dudit vaccin .

La mère soutient que l’enfant, malgré qu’il ne soit pas asthmatique, a des problèmes de bronchites et que de développer la COVID-19 est un risque au niveau de ses poumons, donc un risque également pour sa santé.

Le fait de ne pas être vacciné prive aussi l’enfant de contacts avec des membres de sa famille, dont l’état de santé est fragile.

Un résultat positif sur un test rapide remis en pharmacie. Photo : YouTube/MSSS

Positifs à la COVID

En février, de retour de chez son père, l’enfant a développé la COVID-19. Il a été alité trois jours et la mère a dû rester avec lui à la maison afin d’en prendre soin.

La grand-mère paternelle, qui est infirmière, a contracté le virus. Elle a été hospitalisée pendant une période de deux mois, dont deux semaines dans le coma , relate la juge.

Malgré tout, le père demeure contre la vaccination et considère que le port du masque pour l’enfant n’est pas idéal, puisque cela lui cause des maux de tête et cela représente un inconvénient qui n’est pas justifié.

La juge Pelletier se range encore une fois aux arguments de la mère, basés sur des données scientifiques gouvernementales.

Il existe également des possibilités, si faibles soient-elles, que l’enfant garde des séquelles à long terme de l’infection par la COVID-19. À la face même des études et des recommandations émises par le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada, force est de constater qu’il y a un risque que l’enfant développe un syndrome inflammatoire important , souligne-t-elle.

Effets plus larges de la vaccination

Le tribunal a également analysé les effets plus larges de la vaccination de l’enfant, avant de rendre sa décision.

La preuve démontre que l’isolement social ainsi que l’accès réduit aux ressources scolaires ont un impact direct sur le bien-être de l’enfant tant physique que mental, mais également sur sa famille immédiate , relate la juge.

Elle rappelle également que les enfants, même s’ils sont moins à risque de développer des complications de la maladie, demeurent des vecteurs de transmission du virus dans la population.