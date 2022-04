Des formations universitaires au cégep de la Gaspésie et des Îles dès 2023

Arrivé la veille sur l'archipel, le premier ministre François Legault s'est déplacé mercredi matin au campus collégial local. Il était accompagné du ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

Le gouvernement Legault a annoncé que des cours dans quatre domaines universitaires seront offerts par l'Université du Québec à Rimouski UQAR dans les campus des Îles-de-la-Madeleine, de Carleton-sur-Mer et de Gaspé : travail social, sciences infirmières, éducation préscolaire et primaire ainsi que sciences de la gestion.

Selon les familles de programmes, plusieurs formations seront proposées, par exemple des certificats, des baccalauréats ou des maîtrises.

Le premier ministre François Legault (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ce qui est annoncé aujourd'hui, ce n'est pas de la formation à distance, ce sont des formations où il y aura aussi de la présence , a mentionné le recteur de l'Université du Québec à Rimouski UQAR , François Deschênes. Ça va être un modèle qui a fait ses preuves et qui fonctionne bien , ajoute-t-il.

Ce dernier a vivement salué l'annonce gouvernementale, précisant qu'il s'agit d'une grande tape dans le dos pour le travail passé, mais surtout pour le travail futur .

Une aide financière annuelle de 1,35 million de dollars sera dévolue à ce projet. Selon l'Université du Québec à Rimouski UQAR , ces sommes serviront à embaucher localement une dizaine de professeurs.

M. Deschênes, qui ne nie pas que le recrutement constituera un défi, a expliqué que pourvoir ces postes constituera la toute première étape à franchir. Les admissions et le processus de déploiement des différents programmes suivront ensuite, sur plusieurs mois.

« Il y a beaucoup de pain sur la planche pour être capable de démarrer le plus possible de programmes, dès que ce sera possible, en septembre 2023. Est-ce qu'ils seront tous là? Peut-être, je ne suis pas capable de le garantir aujourd'hui. » — Une citation de François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski

Le ministre Jonatan Julien a quant à lui rappelé que trois des quatre domaines d'études ciblés sont actuellement touchés par la pénurie de main-d'œuvre.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien (archives). Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Ces secteurs-là, qui sont des secteurs essentiels à combler, on va pouvoir les combler avec des gens ici, en région, qui vont pouvoir poursuivre leur processus de formation et devenir des actifs hyper importants pour le soutien du reste de la communauté , a t-il commenté.

Quant au premier ministre, il a rappelé que la pandémie a démontré l'efficacité de l'enseignement à distance, mais qu'il est prouvé que ce n'est pas la meilleure manière de motiver quelqu'un .

Ainsi, un retour à l'enseignement en présentiel demeure selon lui essentiel.

L'objectif de l'Université du Québec à Rimouski UQAR est de démarrer les programmes de façon récurrente et prévisible, et non de lancer la formation seulement lorsqu'une cohorte assez nombreuse le justifie. Le nombre d'étudiants qui seront admis n'est pas précisé pour l 'instant.

Objectifs : attirer et retenir

François Legault a mentionné que cette nouvelle antenne universitaire déployée en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine aura plusieurs effets bénéfiques.

Vous n'aurez plus à choisir entre la qualité de vie et étudier dans un domaine que vous voulez [...] , a t-il lancé aux étudiants présents lors de l'annonce.

Le recteur de l'UQAR, François Deschênes (archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Selon lui, cette initiative contribuera à attirer de nouveaux étudiants, mais aussi à retenir ceux et celles qui devaient autrefois s'exiler à l'extérieur pour suivre leur formation. Ces nouveaux professionnels pourront ensuite pourvoir des postes localement.

« La meilleure manière qu'ils reviennent, c'est qu'ils ne partent pas » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le recteur de l'Université du Québec à Rimouski UQAR a rappelé que la mission du réseau universitaire était d'être présent en région. Selon lui, il fait d'ailleurs une grande différence là où il a été implanté quant à la rétention et à l'attraction des jeunes professionnels.

Au niveau de l'Université du Québec à Rimouski UQAR , pour toutes les régions que l'on dessert, c'est plus de 75 % des étudiants formés qui demeurent en emploi dans les milieux , chiffre-t-il.

Les nouvelles formations seront offertes aux Îles, à Carleton-sur-Mer et à Gaspé. Le recteur de l'UQAR a rappelé que la mission du réseau universitaire était d'être présent en région (archives). Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Les étudiants pourront par ailleurs profiter d'une vie de campus, puisqu'ils auront accès aux infrastructures sur place ainsi qu'aux différentes infrastructures collégiales.

Un agrandissement potentiel?

Avec l'arrivée prochaine de futurs étudiants universitaires entre ses murs, la directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Yolaine Arseneau, a fait allusion, à la blague, à un potentiel agrandissement de l'institution collégiale.

La directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles, Yolaine Arseneau (archives). Photo : courtoise: Cégep de la Gaspésie et des Îles

François Legault a pris la balle au bond, n'excluant pas cette possibilité. S'il manque d'espace, on va s'occuper , a t-il répondu du tac au tac. On ne se privera pas d'éduquer des jeunes parce qu'il manque de place. Si on est capable de confirmer qu'il y a un besoin, on va agrandir , a t-il renchéri.

François Legault est attendu à Gaspé, mercredi après-midi, pour une annonce relative à l'énergie renouvelable. Le lancement d'un nouvel d'offres en éolien est attendu.