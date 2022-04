Le Grand collisionneur redémarre cette semaine

Les chercheurs du Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN) se préparent au redémarrage cette semaine de l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde, le Grand collisionneur de hadrons (LHC), dont la suspension des activités pour des travaux de maintenance et d'amélioration a été prolongée en raison de la pandémie de COVID-19.