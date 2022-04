D’Eastman au Cameroun pour la Savonnerie des Diligences

C'est à l'invitation du Groupe de recherche en management de l'innovation de l'Université de Sherbrooke que Marie-Ève Lejour et son équipe iront à la rencontre de communautés situées dans trois villages de ce pays d'Afrique centrale. Ils ont fait appel à nous, dans un partenariat public-privé, parce qu'ils cherchaient une expertise dans la transformation dans l'industrie du cosmétique. Ils cherchaient une expertise à partager aux Camerounais , explique-t-elle.

« Je pense qu'ils ont été séduits par notre histoire, par le fait qu'on est partis de rien, sans grands moyens financiers, qu'on a réussi à partir une entreprise. » — Une citation de Marie-Ève Lejour, propriétaire de la Savonnerie des Diligences

Le groupe se rendra en Afrique dans un esprit de collaboration et de partage. On leur dira : "voici notre expertise, prenez ce que vous voulez". Nous voulons leur donner une option possible pour la transformation de leurs matières premières , dit Marie-Ève Lejour.

Des formations diverses seront proposées aux communautés. Les avant-midis, je donnerai une formation plus axée sur l'entreprenariat, le leadership, l'intuition entrepreneuriale. Dans l'après-midi, on va leur montrer des possibles transformations avec des recettes qu'on élaborées avec leurs matières premières. On amène du matériel, mais on fait tout sans électricité, à l'ancienne.

La propriétaire de l'entreprise d'Eastman croit que le savon pourrait faire de grandes choses dans ces villages. Le savon, c'est un produit simple, qui nous aide à remplacer plusieurs besoins et qui est dans notre hygiène au quotidien. Avec une bonne recette de savon, on se lave les cheveux, on n'a pas besoin de revitalisant, on n'a pas besoin de lotion hydratante. Chaque jour, on va faire une recette différente de savon pour leur montrer les possibilités.

Des recettes simples de pommade servant de baume à lèvres, ou encore de lotion après-soleil, seront également expliquées.

« On va voir aussi quels sont leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qu'ils voient dans leur petit marché comme possibilités de vente? On va brainstormer avec eux. On va être à l'écoute. Ça va être très, très adapté. Ça va être très stimulant. » — Une citation de Marie-Ève Lejour, propriétaire de la Savonnerie des Diligences

Marie-Ève Lejour réfléchit déjà au deuxième volet de ce projet. Ils ont accès à différents beurres comme le beurre de mangue, de cacao, de moabi. On va travailler en partenariat avec une ONG là-bas qui s'appelle Tropical Forest. On va explorer l'idée de rapporter certaines matières premières pour nos productions.

Sur Facebook, Marie-Ève Lejour rappelle que, pour les populations locales, accroître les possibilités de vente d’une matière première abondamment disponible permettrait également de tirer un revenu supplémentaire de la forêt, tout en contribuant au maintien de la biodiversité .