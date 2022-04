La Ville d’Alma s’engage à réparer les nids-de-poule en deux heures

C’est assez simple. Aussitôt que nos équipes sont avisées parce qu’il y a eu un formulaire de plainte en ligne ou parce que des gens ont appelé à la Ville, nos équipes se dirigent vers le lieu indiqué et vont colmater le nid-de-poule à l’asphalte froid. L’idée est d’utiliser nos citoyens comme nos yeux sur notre réseau routier de près de 300 kilomètres , met en relief le conseiller municipal almatois, Frédéric Tremblay.

Le conseiller municipal Frédéric Tremblay affirme qu'Alma fait preuve d'audace avec cette façon de faire. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La rapidité d’exécution et les réparations temporaires permettent aux services municipaux d’avoir un portrait clair de la situation et d’appliquer de l’asphalte chaud dès que les conditions le permettent afin de réparer la chaussée de façon permanente.

Les routes collectrices et les artères principales, on ne veut pas qu’elles se dégradent. Oui, on a un œil plus attentif sur ces secteurs, mais si un citoyen voit un nid-de-poule dans un quartier résidentiel, on va y aller en moins de deux heures, sur les heures de service , a résumé Frédéric Tremblay en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Un modèle à reproduire

Selon Frédéric Tremblay, l’audace dont fait preuve la Ville d’Alma en mettant à profit ses citoyens est un modèle efficace qui a fait ses preuves.

« On est assez fiers de notre voierie, de la façon dont on entretient nos chemins. Quand on laisse une route se dégrader, ça coûte encore plus cher de faire des réparations. » — Une citation de Frédéric Tremblay, conseiller municipal, Alma

C’était une idée géniale qu’avait eue à l’époque notre directeur des travaux publics pour mettre des choses de l’avant. Effectivement, ça devrait faire école ailleurs au Québec parce que c’est une solution intéressante. Ça permet d’être plus efficace en mettant les citoyens à contribution , conclu l’élu.

Frédéric Tremblay n'a cependant pas pu fournir de statistiques précises quant au nombre de nids-de-poule réparés grâce à la vigilance et à l'implication des résidents de la ville de l’hospitalité.