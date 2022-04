L’inflation atteint 6,7 % en mars au pays, du jamais vu depuis 31 ans

L'indice des prix à la consommation poursuit sa flambée au Canada, où l'inflation a augmenté de 6,7 % en mars dernier au Canada, sur une base annualisée, rapporte Statistique Canada. Il s'agit de la hausse la plus marquée de l'IPC depuis janvier 1991.

En dépit des interventions récentes de la Banque du Canada sur son taux directeur pour ralentir la surchauffe de l'économie, rien ne semble en mesure de freiner la vague inflationniste qui déferle sur le pays.

En février dernier, le taux d'inflation sur une base annuelle atteignait 5,7 %; il a donc augmenté d'un point de pourcentage en un mois.

Selon les données mesurées par Statistique Canada, les prix ont augmenté dans chacune des huit composantes principales de l'économie surveillées par l'agence.

Le salaire horaire moyen des employés, lui, n'a augmenté que de 3,4 % d'une année à l'autre en mars dernier, souligne Statistique Canada.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les prix de l'énergie sont bien entendu en tête de peloton, avec une augmentation de 11,8 % du prix de l'essence entre février et mars dernier. Sur une base annuelle, le litre d'essence coûtait 39,8 % plus cher en mars 2022 qu'en mars 2021.

Le mazout a quant à lui augmenté de 19,9 % entre février et mars, pour atteindre une augmentation annualisée de 61 % par rapport à mars 2021.

L’alimentation n’est pas non plus épargnée par la flambée du prix des denrées, qui ont augmenté de 8,7 % en mars par rapport à la même période l’an dernier. Il s’agit de la hausse annuelle la plus importante observée dans le secteur de l’alimentation depuis mars 2009.

Les œufs et les produits laitiers, par exemple, coûtaient 8,5 % plus cher en mars 2022 par rapport à mars 2021. Le prix des céréales à déjeuner a quant à lui augmenté de 12,3 % au cours de la même période contre 17,8 % d'augmentation pour les pâtes alimentaires.

Les augmentations sont attribuables aux prix à terme du blé, qui ont atteint leur plus haut niveau en 14 ans dans le sillage du conflit entre la Russie et l'Ukraine, deux grands exportateurs de blé. Les prix de l'engrais, un intrant clé dans la production de blé, ont été élevés avant que le conflit n'éclate en Europe de l'Est, en raison en partie des prix élevés de l'énergie , explique Statistique Canada.

La pandémie de COVID-19 a entraîné de longs délais pour des détaillants et des clients en perturbant les chaînes d'approvisionnement. Photo : Ben Nelms

Outre les aliments, le secteur des biens durables notamment l'ameublement et les véhicules automobiles, a aussi essuyé d'importantes hausses de prix. D'un point de vue global, le prix des biens durables a augmenté de 7,3 % d'une année à l'autre, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 1982, note Statistique Canada.

Plus spécifiquement, le prix de véhicules automobiles a bondi de 7 % par rapport à mars 2021tandis que les meubles coûtent 13,7 % plus cher qu'à la même période l'an passé.