Un camp d’entraînement à Saskatoon pour les Roughriders

Le camp du Vert et Blanc aura lieu du 15 mai au 3 juin, mais l’équipe sera présente au stade Griffiths du 15 au 28 mai.

La dernière journée sera consacrée au match intra-équipe.

L’équipe reviendra à Regina pour les derniers préparatifs.

Après deux ans d'absence, nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec l'Université de la Saskatchewan et de faire monter notre équipe pour préparer la saison 2022 , a déclaré le président et chef de la direction des Roughriders, Craig Reynolds.

Être à Saskatoon nous a manqué et nous avons vraiment hâte de passer plus de temps avec nos partisans situés dans le centre de la province et au-delà , a-t-il ajouté.

La dernière fois que l’équipe s’est dirigée vers Saskatoon pour le camp d’entraînement, c’était en 2019.

Depuis, l’Université de la Saskatchewan a entrepris des rénovations pour améliorer la surface de jeu. Les coûts ont été estimés à 3,14 millions de dollars. Les Roughriders disputeront deux rencontres préparatoires au cours du camp.

Une rencontre contre les Blue Bombers de Winnipeg aura lieu le 23 mai au stade Mosaic.

Par la suite, l’équipe prendra la route de Vancouver pour affronter les Lions de la Colombie-Britannique, le 3 juin.

La première partie de la saison 2022 du Vert et Blanc aura lieu le 11 juin au stade Mosaic contre les Tiger-Cats de Hamilton.