Un chauffeur de taxi aimé de sa communauté lègue 1,68 M$ à l’hôpital d’Antigonish

L’hôpital aurait voulu souligner sa contribution plus tôt, mais la pandémie a empêché l’organisation d’un événement. On a plutôt choisi de créer une vidéo mettant en lumière la carrière et la contribution du plus célèbre chauffeur de taxi de la région.

Sécuritaire, fiable et courtois

John MacLellan a conduit des taxis dans la région d’Antigonish pendant 60 ans. Il a commencé sa carrière en 1946 pour la compagnie Zinck’s Taxi. Il était connu de tous comme Johnny.

On dit qu’il a conduit plus de 4,8 millions de kilomètres à bord de son taxi.

Sa devise était : "sécuritaire, fiable et courtois" et il était très bon , raconte Margaret Zinck, une amie de la famille.

Margaret Zinck souligne que son ami John MacLellan a toujours indiqué vouloir léguer de l'argent à l'hôpital St Martha's. Photo : Shoebox Media

Elle l’a rencontré à l’âge de 13 ans. Il l’emmenait à l’école, puisqu’il n’y avait pas encore d’autobus scolaire pour desservir la région à l’époque.

Mme Zinck le qualifie de gentleman qui connaissait et parlait à tout le monde.

Il nous disait toujours de venir le voir si nous avions besoin d’un taxi, même si nous n’avions pas d’argent , dit-elle.

L’homme fier portait toujours son uniforme, sa casquette de chauffeur et une ceinture personnalisée, même lorsque ce n’était plus exigé des entreprises.

John MacLellan portait toujours un uniforme, incluant cette ceinture personnalisée. Photo : Shoebox Media

« Il adorait ça. Il aimait rencontrer des gens et a continué jusqu’à l’âge de 89 ans. » — Une citation de Margaret Zinck, amie de la famille

Un centre de soins palliatifs en son honneur

La directrice de la fondation de l’hôpital régional St. Martha’s, Meghan MacGillivray-Case explique que l’argent légué sera octroyé au fond St Martha’s and You Endowment Fund.

L’argent permettra d’acheter de l’équipement médical, financer la recherche et la formation du personnel.

L'unité de soins palliatifs de l'hôpital régional St. Martha's a été renommé en l'honneur de John MacLellan. Photo : Shoebox Media

L’unité de soins palliatifs de l’hôpital a aussi été renommée en l’honneur de John MacLellan.

Un homme peu dépensier

Margaret Zinck pense que l’ampleur du don laissé par son ami s’explique par sa nature frugale. Il ne buvait pas et ne voyageait pas. Mais il aimait investir son argent à la bourse, et cela pourrait expliquer le montant qu’il a pu laisser à l’hôpital, dit-elle.

Mme Zinck ajoute que John MacLellan a toujours laissé savoir qu’il voulait léguer de l’argent à l’hôpital, sans expliquer pourquoi. Elle ajoute que l'homme avait une bonne relation avec les religieuses qui ont longtemps géré l’institution et qu’il les conduisait souvent dans son taxi.

