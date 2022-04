TREQ émet des doutes au sujet du programme d’aide à l’industrie aérienne

L’homme d’affaires croit que le prix plafond du billet à 500 $ devrait s’appliquer au tarif affaires. Il est d’avis que cette somme demeure trop élevée pour les particuliers.

On ne connaît pas tous les détails du programme et comment ça va fonctionner. On a dit que TREQ aurait sa place, mais comment? On n’a aucun prix de billet en haut de 500 $. Comment ça pourrait nous aider? J’ai de la misère à comprendre. On va attendre d’avoir des nouvelles. Mais la bonne nouvelle est que le ciel québécois n’est pas sous l’emprise d’appels d’offres. C’était une inquiétude qu’on avait , a fait valoir Éric Larouche, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La coop souhaitait que Québec instaure un prix plancher pour empêcher les gros joueurs de l’industrie de détenir le monopole.

C’est beaucoup de questions sans réponses et on suit ça de très près depuis hier. On essaie d’avoir des détails sur le programme , a-t-il enchaîné.

Éric Larouche est le président de la coopérative TREQ. Photo : Radio-Canada

Le principe du premier arrivé premier servi pour l’obtention de billets à prix préférentiel soulève aussi certaines questions chez TREQ.

La gestion tarifaire, les compagnies aériennes le font déjà. Combien de sièges vont être disponibles par avion? On connaît la capacité des avions actuels, de 19 à 40 passagers. Est-ce que ce sera 25 % qui sera à 500 $? On ne répond pas à tous les segments du marché , opine celui qui est aussi propriétaire de l’Hôtel Chicoutimi et de RL Énergies.

Éric Larouche a du mal à comprendre comment le programme d’aide gouvernemental serait bénéfique pour le tourisme, tel qu’avancé par le ministre Bonnardel.

Comment une famille de deux adultes et deux enfants pourra aller en Gaspésie pour un week-end à 2000 $? Moi, ce n’est pas clair dans ma tête sincèrement. La clientèle touristique entrante qui paie un billet Paris-Québec 550 $ va payer 500 $ pour s’en venir à Saguenay ou à Gaspé ou à Sept-Îles? Je me questionne là-dessus , a poursuivi le président de TREQ.

Les citoyens perdants?

TREQ propose pour sa part d’offrir tous ses billets sous la barre des 500 $.

« On a compris qu’ils vont établir un coût moyen. Oui, à 500 $, certains utilisateurs vont être contents, mais clairement, les subventions vont aller directement dans les poches des compagnies aériennes. » — Une citation de Éric Larouche, président, TREQ

Quant à la suite des choses, TREQ tentera d’éclaircir si elle pourra trouver son compte dans le programme annoncé mardi. Une assemblée du conseil d’administration aura lieu bientôt pour discuter des mesures mises de l’avant.

Au cours des dernières semaines, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a émis des bémols quant au modèle d’affaires développé par TREQ, qu’il juge imprécis. À ce sujet, Éric Larouche demeure surpris et dit ne pas comprendre pourquoi le ministre croit qu’il y a des trous dans ce modèle.