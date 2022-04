Uber Canada abandonne le masque, sauf au Québec

Dès vendredi, Uber n'exigera plus que ses chauffeurs et leurs passagers portent un masque au pays, sauf au Québec.

La compagnie affirme toutefois qu'elle recommande fortement à ses conducteurs et à ses utilisateurs de continuer à porter un couvre-visage.

Par ailleurs, un chauffeur pourra exiger personnellement que les passagers aient un masque dans son véhicule et vice versa.

Uber incite les clients à envoyer un message à l'avance à leur chauffeur grâce à son application s'ils veulent qu'il porte un masque, pour éviter tout malentendu et l'annulation d'un déplacement.

Suivre les politiques provinciales

Uber Canada exigeait le masque à bord depuis mai 2020, mais dit suivre maintenant les changements dans les politiques de la santé publique au pays. Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics en Alberta et en Saskatchewan depuis février; la Colombie-Britannique et l'Ontario y ont mis fin en mars.

Toutefois, le masque demeure obligatoire au moins jusqu'à la fin d'avril au Québec.

Lyft, un concurrent d'Uber, indique qu'il continuera pour le moment à exiger que ses chauffeurs et ses passagers portent un couvre-visage au Canada.

Aux États-Unis, Uber et Lyft ont annoncé mardi la levée du masque obligatoire.