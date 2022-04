Des élèves préoccupés par le projet d’agrandissement du carrefour 40-55

Le représentant du comité environnement de l’école secondaire, Alexis Roy-Letarte a déposé mardi soir une pétition à cet effet, lors de l’assemblée publique du Conseil municipal. 390 élèves et membres du personnel de l’école les Pionniers s'opposant au projet sont signataires du document.

L’adolescent dépositaire de la pétition a souligné le danger que représente un tel projet pour la communauté. Pour lui, établir des entreprises de l’économie verte dans une zone humide participera à la destruction de l’environnement.

On dit que c’est un projet en environnement comme le troisième lien. Du côté de Trois-Rivières, on détruit des terrains humides, mais on met des entreprises en environnement sur ces terrains, c’est vraiment bien pensé , dit-il d'un ton sarcastique.

Le maire Jean Lamarche a expliqué que la ville s'active à trouver un compromis pour rendre le projet plus acceptable socialement, mais que parfois, on se retrouve face à des options qui ne sont pas agréables , indique le maire qui dit prioriser le dialogue.

L’administration municipale doit plancher à long terme sur le développement de ses parcs industriels, précise le maire Jean Lamarche, faisant suite à la demande des citoyens réunis il y a quelques semaines à l’occasion d’une soirée d’information sur le projet.

Quant au fait de savoir ce qui sera fait dans 30 ans quand le parc sera à nouveau plein, le maire a souligné la nécessité de se pencher sérieusement sur la question.

Pour l'instant, les yeux sont rivés sur le conseil municipal de Trois-Rivières. Les citoyens attendent de pied ferme le vote des conseillers sur le prolongement de rues dans le parc industriel Carrefour 40-55. Ces travaux mettront la table pour l’agrandissement du parc industriel.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin