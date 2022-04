Préoccupation entourant le niveau d’habileté des enfants à nager

Les dernières statistiques du cours Nager pour survivre, qui est offert aux jeunes de troisième année, sont préoccupantes, estime le Réseau aquatique Drummondville : les enfants apprivoisent la natation plus tardivement et sont moins habiles qu'avant la pandémie.

Cette année, 34 % des enfants de 8 et 9 ans réussissent la norme de Nager pour survivre. Cette statistique était beaucoup plus élevée en 2018-2019 où on statuait à 58 % de réussite pour ces jeunes-là , indique la responsable Expérience clientèle au Réseau aquatique Drummondville, Kassandra Massy.

Pour la cheffe pédagogique au Réseau aquatique Drummondville, Maïka Lampron, ce constat est de mauvais augure à l'approche de l'été où les piscines publiques seront notamment remplies au maximum de leur capacité. Avec la COVID, ça fait deux ans que le nombre de baigneurs est réduit dans les piscines, mais là, ça va augmenter. Donc, pour les sauveteurs, ça va être une grosse adaptation en raison du nombre de baigneurs, mais aussi du niveau d'habiletés des enfants , croit-elle.

Selon le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, 81 noyades non officielles ont eu lieu en 2021. Photo : Radio-Canada

Ces statistiques préoccupent aussi la Société de sauvetage du Québec. Pour nous aussi, c'est inquiétant d'entendre ces chiffres-là parce que le fait que l'on ait fermé les piscines à partir du 13 mars 2020 et avant que la programmation [des cours] ait retrouvé une normalité, bon nombre d'enfants n'ont pas suivi des cours de natation , dit le directeur général de l'organisme, Raynald Hawkins.

Ce dernier rappelle que l'an dernier, 81 noyades non officielles sont survenues au Québec.

La vapeur peut toutefois être renversée souligne le Réseau aquatique Drummondville. Nous avons un système d'évaluation pour savoir où se situent les habiletés des enfants. On a, bien sûr, des cours de natation qui permettent aux enfants de devenir meilleurs , explique Kassandra Massy.

La sauveteuse Maïka Lampron rappelle qu'une noyade peut survenir très rapidement d'où l'importance que les enfants soient bien préparés. Photo : Radio-Canada

Ces notions de natation, rappelle celle qui est également sauveteuse, Maïka Lampron, peuvent permettre d'éviter un drame qui peut arriver trop rapidement. Il suffit de se retourner pour aller chercher une bouteille d'eau et votre enfant est rendu au fond de la piscine.

Les parents intéressés peuvent inscrire leur enfant dès maintenant. La session printanière à l'Aquacomplexe de Drummondville commence le 25 avril.