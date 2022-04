Les résidents des foyers de soins à l’Î.-P.-É. peuvent recevoir plus de visiteurs

C’est une nouvelle étape vers le retour à la normalité d’avant la pandémie, estime Jason Lee, président-directeur général PDG du fournisseur de soins de longue durée P. E. I. Seniors Homes. C’était deux longues années , souligne-t-il.

Les résidents de ces établissements ne peuvent toujours recevoir que deux visiteurs à la fois au maximum, mais le nombre total de personnes pouvant les visiter n’est plus limité.

Plus de visiteurs, cela me fait du bien , affirme Michael Sullivan, résident de l’établissement The Mount Continuing Care à Charlottetown. Il souligne qu’il aime particulièrement recevoir ses petits-enfants.

Les résidents des établissements de soins de longue durée peuvent aussi sortir maintenant pour faire des courses, aller à un salon de coiffure ou visiter un membre de leur famille sans porter un masque.

Cependant, l’éloignement physique de deux mètres entre les personnes dans les lieux publics, comme dans les restaurants ou les arénas, est toujours recommandé pour ces résidents.

C’est un compromis

Jason Lee s’attend à ce que l’allègement des règles sanitaires dans les établissements de soins de longue durée se poursuive.

Les responsables de ces établissements doivent mesurer soigneusement les risques sanitaires associés à un plus grand nombre de visiteurs et les bienfaits d’une plus grande socialisation, explique-t-il.

C’est un compromis entre les risques et les bienfaits d’une plus grande ouverture , souligne M. Lee en ajoutant qu’il était difficile pour les familles de ne pas avoir un plus grand accès à leurs proches.

Les résidents sont heureux du changement qui est entré en vigueur juste à temps pour la fin de semaine de Pâques, indique Lindsay Dickieson, gestionnaire chez The Mount.

Elle dit que le nombre limité de visiteurs était très difficile pour de grandes familles. Les membres de ces familles ne pouvaient pas tous visiter leur proche. Les familles devaient faire des choix difficiles, explique-t-elle.

L'allègement des règles permet maintenant à tous les membres de la famille, ainsi qu’aux amis ou aux voisins de visiter une personne qui réside dans un établissement de soins de longue durée, tout en portant un masque.

Lindsay Dickieson dit s’attendre par conséquent à une hausse du nombre de cas de COVID-19 parmi les résidents. Porter un masque est une précaution importante, souligne-t-elle, en ajoutant que les personnes malades ne doivent pas visiter de résident.

Elle recommande aussi aux gens de réduire leurs contacts et le nombre d’endroits fréquentés afin de limiter les risques d’apporter le virus de la COVID-19 dans ces établissements où habitent des personnes vulnérables.

Les résidents qui sortent du Mount doivent subir un test de dépistage rapide deux jours après et un autre quatre jours après leur sortie, précise Mme Dickieson. S’ils sortent fréquemment, ils doivent être testés tous les deux jours.