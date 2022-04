Grève : risque de perturbations à la gare Union de Toronto

Les usagers des trains de banlieue GO à Toronto pourraient faire face à des perturbations, en raison du débrayage de cheminots à la gare Union.

L'agence provinciale Metrolinx indique qu'elle a élaboré un plan d'urgence pour minimiser l'impact de la grève des 95 employés du Toronto Terminals Railway (TTR), qui ont débrayé à 0 h 01 mercredi.

Toutefois, il pourrait y avoir des retombées sur le service GO et les trains UP Express vers l'aéroport Pearson, si le conflit de travail perdure, prévient la porte-parole de Metrolinx, Anne-Marie Aikins.

Plus de 300 trains exploités par Metrolinx passent chaque jour par la gare Union. L'agence provinciale conseille aux usagers de s'abonner à ses alertes, pour être au courant de tout changement d'horaire.

Les syndiqués en grève sont responsables normalement de l'entretien et de la signalisation près de la gare du centre-ville.

Les travailleurs membres de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité sont sans contrat de travail depuis décembre 2019, après avoir rejeté un accord de principe l'an dernier.

Selon la partie patronale, les revendications salariales des syndiqués sont au coeur du litige.

Le service de métro à la station Union n'est pas touché.