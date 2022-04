La citoyenneté honorifique réclamée pour la famille Rodriguez-Flores

Cette famille affirme avoir fui son pays d’origine en raison des menaces de mort qu'elle aurait reçues. Le Canada a toutefois rejeté sa demande d’appel pour obtenir un statut en tant que réfugié. L'église Plymouth-Trinity a accepté de les accueillir, au nom de ce qu’elle qualifie de « droit au sanctuaire ».

C'est Anne St-Pierre, une membre du groupe de soutien à la famille, qui s'est adressé aux élus. Considérant les risques de mort qui pèsent sur elle en cas de déportation vers le Mexique, nous demandons au conseil municipal s'il accepte de dénoncer l'avis de déportation de la famille Rodriguez-Flores. Nous demandons également aux membres du conseil si une motion peut être déposée en vue d'accorder une citoyenneté honorifique sherbrookoise à Georgina Flores, à Manuel Rodriguez ainsi qu'à leur fils Manolo, 18 ans.

Très touchés par cette histoire

Le conseil municipal de Sherbrooke n’a pas pris de décision formelle lors de la séance de mardi soir, mais la requête sera toutefois analysée, indique la mairesse Évelyne Beaudin. On travaille de très proche avec eux, en coulisses. On sait que plus leur dossier est médiatisé, plus il y a de risque que ce soit dangereux à leur retour [au Mexique]. On fait beaucoup de travail, mais ce n'est pas toujours visible dans l'espace public.

« On est tous, ici au tour de la table, très touchés par cette histoire. On est tous ébranlés de savoir que des citoyens dans notre ville sont contraints de vivre dans une église dont ils ne peuvent pas sortir. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Mme Beaudin affirme avoir eu des contacts avec le bureau de la députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière. On leur a parlé aujourd'hui même. La confirmation que nous avons eue, c'est que le dossier avance, ça chemine bien. C'est de juridiction fédérale, mais on va continuer d'appuyer votre cause.

La famille Rodriguez-Flores est réfugiée dans cette église depuis le 8 décembre dernier. Depuis, elle n'en est jamais ressortie.