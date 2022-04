60 ans de données démontrent plus de chaleur et moins de froid en Nouvelle-Écosse

Samantha Rebitt et Cambrie Levy viennent de terminer leur première année dans le programme intégré de sciences à Dalhousie.

Les deux ont analysé les données recueillies de 1960 à 2020 dans huit stations météorologiques de la province. Elles ont comparé les trois premières décennies aux trois prochaines décennies pour comprendre comment le climat a changé.

« Nous avons constaté que les températures chaudes devenaient plus fréquentes » — Une citation de Samantha Rebitt, étudiante à l’Université Dalhousie

Il y a eu 14 jours de plus dans la deuxième période où la température a grimpé au-dessus de 25 °C, explique Samantha Rebitt.

Et le plus grand changement, selon elle c’est qu'il y a eu 15 jours de gel de moins entre 1990 et 2020 par rapport aux 30 années précédentes.

Ça montre un changement global dans les températures générales , dit-elle. Non seulement les températures moyennes changent, mais aussi les températures extrêmes changent, ce qui peut avoir des implications sur la société, bien sûr.

Changement agricole

La recherche a également mesuré la saison de croissance agricole. Il y avait une gamme de différences entre les différentes stations météorologiques de 2 jours de plus à 14,5 jours de plus.

Samantha Rebitt explique qu'une augmentation de plus de 14 jours de la saison de croissance aurait à la fois de bons et de mauvais effets en Nouvelle-Écosse.

Un cultivateur plante prépare les champs où doivent pousser des baies, le 10 avril 2020 à Lockhartville, dans la vallée d'Annapolis en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Évidemment, avec un climat favorable plus long, espérons-le,vous pourrez produire plus de récoltes , lance-t-elle. Mais en même temps, ce climat plus chaud peut introduire différentes maladies ou des ravageurs ou d'autres espèces envahissantes qui pourraient nuire à la culture.

Les précipitations sont un autre facteur qui affecterait l'agriculture dans la province. Selon les données étudiées, les changements dans les niveaux de précipitations ont été mitigés à travers la Nouvelle-Écosse.

La recherche a indiqué que les stations qui montraient des diminutions des précipitations étaient situées plus à l'intérieur des terres tandis que les stations qui montraient des augmentations étaient situées plus près de la côte.

Peut-être que l'exposition côtière peut indiquer si les précipitations augmentent ou diminuent , estime Samantha Rebitt. Nous n'avons en fait aucune preuve statistique pour cela. C'est juste une tendance que nous avons remarquée.

Signes précurseurs des changements climatiques

Notre étude visait vraiment à examiner les premiers signes du changement climatique , dit Manuel Helbig, professeur adjoint en physique et sciences de l'atmosphère qui a également participé à l'étude.

La nouvelle recherche a été comparée à deux études précédentes publiées il y a deux et quatre ans.

Même l'ajout de quelques années de données supplémentaires nous donne déjà un changement substantiel dans la fréquence des températures extrêmes, par exemple, nous indique que les changements s'accélèrent rapidement , ajoute le professeur Helbig.

En 2021, la Colombie-Britannique a fait face à une saison record en matière de feux de forêt. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Il dit que les changements climatiques en Nouvelle-Écosse ne sont peut-être pas aussi évidents ou menaçants qu'ils semblent l'être dans une province comme la Colombie-Britannique qui a vu un incendie de forêt brûler un village entier et des centaines de personnes qui sont mortes d'une vague de chaleur l'été dernier.