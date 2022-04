Projet immobilier d’envergure : une soirée d’information sera organisée à Magog

Des règlements liés au projet devaient être abordés mardi en conseil municipal, mais ont été retirés de l’ordre du jour en prévision de la soirée d'information, a précisé la mairesse de Magog Nathalie Pelletier. Rappelons qu’une période de consultation écrite a déjà eu lieu quant au projet et s’est terminée le 30 mars dernier.

Des résidents ont tout de même partagé leurs craintes face au projet de 17 immeubles à l’hôtel de ville et en ligne pendant la période de questions. Ils ont notamment dit s'opposer à la coupe du boisé situé entre la rivière Magog et la rue de Hatley.

Dans les dernières semaines, des pétitions contre le projet ont également obtenu des centaines de signatures en ligne.

On a entendu vos préoccupations, le conseil en a discuté, et les équipes vont renégocier et revenir avec une soirée d’information pour améliorer le projet dans les prochaines semaines , a souligné Nathalie Pelletier.

Elle a soutenu que les zones humides sont protégées à 100 % dans le cadre du projet. Elle a également rappelé que le zonage permet au promoteur de construire des logements sur le terrain, qu’il a acheté en bonne et due forme.

Si la ville disait non à un tel projet, on pourrait même être poursuivi, car dans le plan d’urbanisme, il a des droits. Cette personne a acheté un terrain en pouvant ériger des constructions , a-t-elle indiqué.

« On essaie d’aller chercher le plus possible pour le citoyen, ça a toujours été la façon dont je souhaitais développer, mais de dire qu’il ne se passera rien dans tous les boisés et tous les secteurs, ce n’est pas possible, il y a un besoin de logements. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

La mairesse a également souhaité rassurer les citoyens quant à la piste cyclable qui passe dans le secteur. La piste cyclable est située sur le terrain de ce promoteur privé. Elle n’est même pas à la Ville, et la Ville n’a pas de servitude à cet endroit. Mais ne vous inquiétez pas, il n’y a pas d’enjeu, le promoteur est très ouvert et régularise la situation, et s’assure de conserver à perpétuité la piste cyclable pour les citoyens.

Le conseiller municipal du district 4, Samuel Côté, a abondé dans le même sens que Mme Pelletier.

Si on achète ce terrain-là, qui va nous coûter quoi cinq, dix, quinze millions peut-être pour qu’il n’y ait pas de projet là, c’est votre compte de taxes à tous les citoyens de Magog qui va augmenter , a-t-il estimé.

La piste cyclable est utilisée, on va la conserver, c’est le but du conseil, on va même l’améliorer, mais le reste du terrain, c’est plate, mais c’est l’ensemble des citoyens qui vont payer si on conserve ce terrain-là. En plus du dix ou quinze millions d’achat, on n’aura pas de revenus de taxes pour cette section de la Ville là, donc ce sont des pertes aussi pour la Ville , a-t-il continué.

« Des espaces verts, il faut en avoir de plus en plus, mais il faut le faire intelligemment pour l’ensemble des citoyens. On ne peut pas protéger tous les espaces verts à Magog, il va y avoir énormément de développement à venir dans les prochaines années, on n’a plus le choix. » — Une citation de Samuel Côté, conseiller municipal du district 4

Aucune date n’a encore été fixée pour la soirée d’information citoyenne.