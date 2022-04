Un refuge pour animaux coupable de négligence envers les animaux

En juin et juillet 2019, des agents de la Humane Society Windsor/Essex County [Société protectrice des animaux] du comté de Windsor-Essex ont porté plusieurs accusations contre la personne responsable du Royals Animal Rescue Service.

Neuf chiens avaient été saisis par la société protectrice des animaux.

Or, plus tôt ce mois-ci, le fondateur du groupe de refuges a plaidé coupable d'avoir omis de fournir des soins médicaux adéquats et appropriés à un chien, de deux accusations d'avoir omis de se conformer à une ordonnance et d'avoir omis de fournir à neuf chiens des conditions sanitaires et une ventilation adéquates et appropriées, peut-on lire dans un communiqué.

Les accusations ont été portées en vertu de l'ancienne Loi sur la SPCA de l'Ontario.

Le fondateur du groupe se verra interdire de posséder des chiens pendant deux ans, à l'exception d'un animal de compagnie familial, a déclaré la société protectrice des animaux. Les inspecteurs du bien-être animal pourront vérifier le bien-être du chien.

Le fondateur devra également verser un dédommagement de 1000 dollars.

Tous les autres chiens qui ont été retirés au cours de l'enquête ont été remis à la société protectrice des animaux et seront adoptés par des familles d'accueil.

La société protectrice des animaux a déclaré que toute personne préoccupée par le bien-être des animaux peut faire un rapport à la province en composant le 1-833-9ANIMAL.

Avec les informations de CBC News