OSM : West Side Story et le pianiste Bruce Liu au menu cet été

Né au Venezuela, Rafael Payare a choisi le thème des Amériques comme fil conducteur pour élaborer la 9e Virée classique de l’OSM, qui se déroulera du 10 au 14 août, avec 24 concerts offerts dans quatre salles de la Place des Arts.

Rafael Payare Photo : Gracieuseté : Orchestre symphonique de Montréal

Le pianiste montréalais d’origine chinoise Bruce Liu, gagnant l’an dernier du prestigieux concours international de piano Chopin, interprètera le 13 août trois œuvres dont Rhapsodie sur un thème de Paganini, de Rachmaninov, créée lorsque le compositeur russe était en exil aux États-Unis.

La Virée classique a également invité de nombreux artistes issus des Amériques, dont le saxophoniste Branford Marsalis, la soprano Jeanine De Bique, le trompettiste Pacho Flores, le violoniste James Ehnes et le pianiste Sergio Tiempo.

Des œuvres de trois compositeurs phares canadiens, Jacques Hétu, Jean Coulthard et R. Murray Schafer, seront par ailleurs présentées lors de l'événement estival.

Le coup d’envoi de la Virée sera donné le 10 août, lors du traditionnel concert gratuit offert à l’Esplanade du Parc olympique, à Montréal. Rafael Payare dirigera notamment les danses symphoniques issues de West Side Story, drame lyrique mis en musique par le compositeur américain Leonard Bernstein en 1957, et qui a donné suite à deux longs métrages hollywoodiens du même nom.

Leonard Bernstein Photo : Internet

La soirée débutera avec la Symphonie du Nouveau Monde, d’Antonin Dvořák, compositeur tchèque du 19e siècle qui s’est inspiré des Premières Nations des États-Unis pour sa création la plus célèbre.

L’OSM indique que l’apport de la culture autochtone sera souligné lors de ce spectacle d’ouverture, auquel participeront l’autrice innue Natasha Kanapé Fontaine et le chanteur Jeremy Dutcher, originaire de la Première Nation Tobique, au Nouveau-Brunswick.

Tournée en Corée du Sud

Les activités estivales de l’OSM s’entameront le 30 juin, à l’occasion du Festival de Lanaudière. L’orchestre se rendra le mois suivant en Corée du Sud, pour une tournée qui comprend les villes de Daegu et de Tongyeong, ainsi que la capitale Séoul. La violoniste américaine Hilary Hahn et le pianiste coréen Yekwon Sunwoo font partie des solistes invités.

Le programme de cette tournée est constitué de la Symphonie no 5, de Mahler, du Concerto pour violon no 1 et du Concerto pour piano no 3, de Prokofiev, ainsi que de morceaux de Ravel, Bartók et Debussy.

L’OSM dans les parcs

Désireux de se défaire de l’étiquette élitiste accolée à la musique classique, l’OSM se rendra à nouveau cette année dans des parcs du Grand Montréal afin d’offrir des concerts gratuits à un public diversifié. Ces soirées seront animées par la porte-parole de la saison estivale 2022, la comédienne Magalie Lépine-Blondeau.

Magalie Lépine-Blondeau Photo : Fair play

Des prestations dirigées par les chefs d’orchestre Adam Johnson et Dina Gilbert seront données au Parc Poly-Aréna, à Brossard (26 juillet) et au parc Angrignon, à Montréal (19 août).

Enfin, 16 concerts de musique de chambre seront présentés dans divers quartiers de la métropole du 24 août au 3 septembre, dans le cadre de la 3e édition des Quartiers d’été.

