Un bouquet d’artistes au 39e Festival en chanson de Petite-Vallée

À travers les diverses représentations d'artistes, les visiteurs retrouveront l’éclectisme qui participe à la longévité du festival.

On aura autant Élage Diouf et la chanteuse autochtone Laura Niquay que des Juste Robert, Olivier Bélisle, Josianne Paradis, que l’on invite à découvrir , énumère Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Cette année, Émile Bilodeau et Paul Piché, deux artistes engagés, officieront à titre de passeurs et rassembleront les générations, mais aussi les différents styles musicaux.

De la musique classique, des rythmes anciens et traditionnels, du folk, du rap et du rock seront proposés au public.

Salomé Leclerc, Zachary Richard, Bon Enfant, Lou-Adriane Cassidy, Étienne Coppée, les 4 Charbonniers, Paul Daraîche s'ajoutent à la soixantaine d'artistes qui se partagent l'affiche du festival.

Paul Piché et Émile Bilodeau participeront au festival à titre « d'artistes passeurs » (archives). Photo : Radio-Canada / Julie Mainville

Pendant dix jours, les festivaliers seront conviés à plusieurs rendez-vous, tout au long de la journée. Ils commenceront la série « De bonne heure s’ul piton », dès 10 h, suivi de celle des « Concerts coup de cœur » de l’après-midi, avant de profiter des « Heures heureuses de l’apéro » et des grands spectacles en soirée.

La programmation de Petite-Vallée renouvellera aussi ses deux rendez-vous pour découvrir les artistes de la relève. Le premier, «La Marée gaspésienne » proposera de découvrir les artistes émergents de la région.

« La Marée du nouveau monde » consacrera les artistes de la diversité, avec des musiciens et interprètes du Québec, de la Louisiane ou encore de La Réunion.

Si on avait qu’une proposition artistique, on ferait vite le tour , reconnaît le directeur.

Au contraire, la programmation tient à faire figurer la plus large des propositions scéniques. Soirées musicales, concerts, des représentations de danse et de théâtre font également partie du programme.

Le festival vise à rejoindre un public très large

Le festival vise à attirer un public très large. Pour les grands spectacles, il faut absolument avoir les clientèles locales, sinon on n’a assez de place pour héberger. Après ça, on a des créneaux plus pointus qui attirent de la clientèle de partout , détaille Alan Côté.

En plus de ça, une base de festivaliers revient chaque année se nicher dans le camping de Petite-Vallée, qui affiche déjà complet pour toute la durée du festival cet été.

« Il faut cette variété-là pour amener différents publics à venir s’installer pour quelques jours sur le territoire, chez nous. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du festival en chanson de Petite-Vallée

Alan Côté reconnaît l'importance d'attirer un très large public lors du festival de Petite-Vallée (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

De plus, le festival investit tout le village de Petite-Vallée, que ce soit sous le chapiteau, dans l’église du village, dans un hangar à bateau, sur le bord du fleuve ou en plein milieu du terrain de camping. À chaque édition, près de 20 000 festivaliers débarquent dans le village de 130 habitants.

Par ailleurs, le festival se déroulera pour une dernière année sous le chapiteau installé sur le site après l'incendie du Théâtre de la Vieille Forge, en 2017. En effet, la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge devrait débuter en 2023.

Le nouveau bâtiment, qui devrait être finalisé l'année suivante, pourra accueillir jusqu'à 450 spectateurs.