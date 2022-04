Le modèle de Longueuil représente le futur de la police, dit la ministre Guilbault

La ministre était de passage à Longueuil mardi pour rencontrer en privé les policiers Réseau d'entraide sociale et organisationnelle RESO . Radio-Canada a eu accès à la tournée de Mme Guilbault.

La pratique policière a tellement évolué. C'est devenu complexe. Il y a maintenant des enjeux auxquels nos policiers doivent composer même si, à la base, c'est une formation en gendarmerie qu'ils reçoivent , affirme Mme Guilbault qui a octroyé 3,6 millions de dollars en juin 2021, pour que le Service de police de l'agglomération de Longueuil (Service de police de l'agglomération de Longueuil SPAL ) détache des appels d'urgence 911 une vingtaine de ses agents.

« Il faut repenser l'intervention policière. Il faut sortir de la mentalité stricte de la répression. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

Les policiers RESO de Longueuil ont eu droit à une rencontre en privé avec la ministre de la Sécurité publique. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Ce qui fait la différence, c'est d'avoir du temps à donner à des gens qui en ont besoin au lieu de toujours courir après des appels d'urgence , indique une policière à Geneviève Guilbault.

Mais aimez-vous ça? Votre mandat est différent maintenant , relance la ministre dans un échange de gré à gré.

On est autant accaparé par le travail, mais différemment. Chaque cas individuel peut prendre beaucoup de temps pour s'en occuper pour éviter que ça tourne en intervention au 911 , répond un autre collègue.

Les policiers RESO de Longueuil ont fait un compte-rendu de leurs interventions sur le terrain après l'octroi d'une enveloppe de 3,6 millions de dollars par Québec. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

C'est l'objectif visé par le directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil SPAL , Fadi Dagher, de combattre la criminalité par la prévention en amont.

Comme la détresse psychologique implique près de 7 appels d'urgence sur 10, le chef de police fait le pari que ses policiers pourront éviter la répression policière en désamorçant des situations pendant qu'elles sont encore maîtrisées.

Le milieu communautaire réclame plus de policiers RESO

Au Centre d'accueil pour sans-abri Chez Lise, les deux propriétaires ne s'en cachent pas. L'absence de leur policière RESO, Marylène Vandal, pour des vacances bien méritées, se fait sentir chez leurs résidents.

Nos résidents l'ont tellement adopté qu'il y a un locataire en crise qui a dit, "si un policier entre ici, je lui saute dessus. Mais si c'est Marylène, on va jaser" , affirme Marie-Claude Lapointe, copropriétaire du Centre Chez Lise. Comme elle donne son numéro de cellulaire aux gens, elle a déjà désamorcé des situations juste en jasant avec une personne au téléphone.

On aimerait avoir un deuxième policier RESO pour combler les absences. Ou encore qui soit en devoir les soirs et fins de semaine. Pour nous il y a un avant et un après tellement cette approche humaine de la police est venue changer notre travail sur le terrain , ajoute Sophie Noreau, également copropriétaire.

La policière RESO Marylène Vandal pose avec un sans-abri de Longueuil en guise d'amitié. Photo : courtoisie

La policière a désormais sa place dans la salle à manger parmi tout le monde. Elle fait de tout. Son travail est aussi varié que celui de tempérer les crises qui éclatent chez certaines personnes vulnérables, jusqu'à accrocher des rideaux dans les chambres.

Rosanne Bernier était itinérante durant l'automne dernier. Le manque de logements abordables disponibles l'a amenée à la Halte pour y dormir et manger.

Je pensais virer folle. Quand tu n'as plus de chez-toi, toute ta fierté s'envole. Marylène a fait les premiers pas en venant me voir et m'a dit que je n'étais pas à ma place dans la rue. Elle m'a dit qu'elle allait m'aider. Elle a tenu parole en me trouvant une chambre, ici, Chez Lise. J'ai retrouvé mon sourire. Je me suis fait de nouveaux amis. Je l'appelle mon ange , affirme la dame qui ne veut plus jamais retourner dans la rue.

Rosanne Bernier (au centre) a pu raconter son histoire à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qu'elle rencontrait pour la première fois. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Le ministère de la Sécurité publique est en réflexion pour rendre le projet-pilote permanent à Longueuil.