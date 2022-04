La semaine de 4 jours, ça fonctionne pour cette entreprise de Moncton

Après avoir testé le modèle pendant trois mois, l’équipe de cette entreprise de développement organisationnel, stratégique et leadership a pris la décision de l’adopter de façon permanente.

[C’est] une expérience très positive pour nos employés et pour l’équipe , souligne Jason Doiron.

O Stratégies n’a pas augmenté ses heures quotidiennes de travail; la dizaine d’employés de l’entreprise ont maintenant des semaines de 32 heures, au lieu de 40.

Ils travaillent du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h.

Une période d’adaptation

Jason Doiron précise toutefois que la semaine de quatre jours n’est possiblement pas compatible pour tous.

Ça peut être très intensif comme semaine de travail, on n’a pas moins de travail à accomplir , explique-t-il. C’est un défi pour certaines personnes de condenser le travail dans quatre jours. Il faut, comme entreprise, appuyer notre équipe davantage dans cette transition là.

« Ce n’est pas juste une décision, mais c’est aussi un processus d’exploration et de changements à l’interne. » — Une citation de Jason Doiron, copropriétaire de l’entreprise O Stratégies

Jason Doiron précise également que l’entreprise offre une certaine flexibilité à ses employés dans cette transition, qui ne se fait pas du jour au lendemain.

Il faut vraiment mettre la main à la patte pour trouver de meilleures façons de travailler ensemble , affirme Jason Doiron.

Un choix évident

Malgré ce qu'il qualifie de plusieurs moments d’apprentissage et d’adaptation , Jason Doiron confirme que la totalité des employés d’O Stratégies préfère la semaine de quatre jours.

Jusqu’à date ça se passe très bien , dit-il. Profiter d’un long week-end chaque fin de semaine, c’est un avantage très clair, il n’y a personne qui va dire non à ça. Mais surtout ça nous donne l’avantage de réfléchir sur comment on travaille à l’interne, comment on communique entre nous [et] comment on communique avec nos clients.

La dizaine d'employées de l'entreprise O Strategies préfèrent la semaine de travail de quatre jours. Photo : Gracieuseté : Tia Fennelly

Jason Doiron affirme également que le rapport de travail avec les clients externes — qui opèrent eux, sur un modèle de cinq jours — est demeuré positif.

Nos clients apprécient beaucoup notre façon de faire et savent en tout temps lorsqu’on est disponible et [lorsqu’on] ne l’est pas , dit-il.

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, la municipalité de Quispamsis a aussi déclaré qu’elle tenterait l’expérience de la semaine de quatre jours.

Elle lance pour sa part un projet pilote de trois mois dès le 1er mai.

Avec des informations de Michèle Brideau