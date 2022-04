Les candidats à la succession d’Erin O’Toole franchissent une première étape

Les aspirants chefs avaient jusqu'au 19 avril pour faire connaître leur intention au comité organisateur.

Ils devaient pour ce faire acquitter des frais d'inscription (non remboursables) de 50 000 $ et remplir un questionnaire permettant notamment à la direction du parti de vérifier leurs antécédents criminels, leur cote de crédit, l'historique de leurs comptes sur les médias sociaux, etc.

Selon le site web de la course à la chefferie, cette étape a été franchie avec succès par au moins huit aspirants, soit Pierre Poilievre – considéré comme le favori de cette course –, Jean Charest, Patrick Brown, Leslyn Lewis, Roman Baber, Scott Aitchison, Leona Alleslev et Marc Dalton.

Des dossiers à vérifier

D'autres noms pourraient toutefois s'ajouter dans les prochains jours, prévient le directeur général du Parti conservateur du Canada PCC , Wayne Benson, selon qui des vérifications restent à faire.

Quatre autres candidats ont annoncé leur intention dans les dernières semaines sans pour autant apparaître sur la liste officielle du parti. Il s'agit des hommes d'affaires Joseph Bourgault et Bobby Singh ainsi que des avocats Joel Etienne et Grant Abraham.

Les candidats ont maintenant 10 jours de plus pour franchir la seconde étape de la course à la direction. D'ici le 29 avril à 17 h HAE, ils devront avoir recueilli 500 signatures et récolter 300 000 $, soit 200 000 $ en frais d'inscription et 100 000 $ en dépôt de conformité (remboursable).

Seuls Pierre Poilievre, Jean Charest et Leslyn Lewis ont franchi cette étape jusqu'ici, ce qui fait d'eux des candidats certifiés par le parti.

D'autres pourraient jeter les armes d'ici là. Selon La Presse canadienne, les équipes de Leona Alleslev et de Marc Dalton, entre autres, seraient loin d'avoir recueilli les 300 000 $ nécessaires. Ces deux candidats ont d'ailleurs été les derniers à se qualifier en vertu de la première date butoir imposée aux aspirants chefs.

Trois débats le mois prochain

Par ailleurs, le Parti conservateur du Canada PCC a confirmé lundi que les deux premiers débats officiels du parti auront lieu le mercredi 11 mai à Edmonton (en anglais) et le mercredi 25 mai à Montréal (en français). Au besoin, un troisième débat officiel pourrait s'ajouter au début du mois d'août, quelques semaines avant la tenue du vote, le 10 septembre.

En attendant, un premier débat en anglais, non officiel celui-là, est organisé le jeudi 5 mai à Ottawa par le réseau Canada Strong and Free, un groupe de pression conservateur fondé par l'ancien chef réformiste Preston Manning.

Il s'agit de la troisième course à la direction du Parti conservateur du Canada PCC en cinq ans. Celle-ci a été rendue nécessaire par l'éjection d'Erin O'Toole, en février.

Les noms de certains successeurs potentiels ont circulé dans les jours qui ont suivi sans que les candidats en question fassent le grand saut. Peter MacKay, Tasha Kheiriddin, Michael Chong et Vincent Guzzo, notamment, ont décidé de passer leur tour.